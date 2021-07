Dall’aspetto spinoso, una forma allungata caratterizzati da un colore giallo-violaceo, questi frutti sono caratteristici delle zone come Sicilia e Calabria. La loro polpa è carnosa e gustosa caratterizzata dalla presenza di numerosi semini, ricchi di acqua, vitamine, e sali minerali. Stiamo parlando dei fichi d’india, sul podio dei frutti che hanno il maggior numero di benefici sulla salute dell’uomo.

Ma non sono gli unici frutti estivi con numerosi effetti benefici come si legge in questo articolo: In molti lo scartano ma questo piccolo frutto estivo è una miniera d’oro per la salute.

Questo è l’incredibile frutto estivo per combattere la glicemia alta e per mantenere il peso

I fichi d’India sono inoltre frutti che crescono spontaneamente e che non richiedono particolari cure. Pertanto la loro crescita non richiede l’uso di concimi e questo li rende ancora più adatti per la salute dell’uomo e ricchi di proprietà benefiche.

Infatti, i fichi d’india sono frutti ricchi di acqua e fibre, e per tanto aiutano a regolarizzare la motilità intestinale. Assunti giornalmente contrastano il problema della stitichezza. Ed è sempre grazie alla presenza di fibre che questi aiutano a tenere a bada i livelli di zuccheri e grassi nel sangue rallentandone l’assorbimento.

Secondo alcune ricerche il consumo di questi frutti potrebbe abbassare i livelli di glicemia nel sangue. La presenza di fibra, inoltre, fa aumentare il senso di sazietà tanto che sono spesso consigliati nelle diete per perdere peso come spuntino.

Ricchi di antiossidanti in particolare di polifenoli, sostanze che contrastano la formazione di radicali liberi, aiutano a combattere l’invecchiamento cellulare. Sono inoltre dei potenti alleati contro lo stress in quanto riattivano l’equilibrio neuromuscolare. Questo grazie alla presenza di vitamine, soprattutto C e A, e minerali come il magnesio, il potassio, il calcio e il ferro.

Ma i loro benefici non finiscono mai, tant’è che sono utili per risolvere i problemi legati alla mancanza di concentrazione e di depressione. Essi sono anche molto utili nella prevenzione dei calcoli renali.

Ma la cosa più bella è che sono frutti gustosi ma che hanno un valore energetico basso: infatti 100 grammi di prodotto apportano solo 55 kcal.

