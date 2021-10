Tutti li indossavano e nessuno se li voleva più togliere. Quando si dovevamo mettere a lavare, si andava nel panico perché non si avevano più e non si potevano indossare. Li amavamo alla follia e per nostra fortuna sono tornati di moda pronti da indossare di nuovo e da sfoggiare con bellissimi look.

Siamo entrati nella stagione autunnale e quindi il periodo estivo ce lo lasciamo alle spalle come un bellissimo ricordo. Ovviamente questa nuova stagione richiede dei capi più pesanti, e quindi possiamo dire addio a costumi da bagno e pantaloncini per lasciare spazio a maglioni e giacche.

I trend moda della stagione autunnale 2021

La moda su alcune cose va avanti, mentre su altre guarda indietro. E quindi ci ritroveremo un bellissimo mix di tendenze. Alcune che verranno dal passato, altre che invece saranno super contemporanee. Ad esempio tornano questi jeans che risolvono un sacco di problemi e tutte li stanno già indossando.

Per non parlare poi di queste sneakers perfette e comode per l’autunno 2021 da indossare sempre con ogni look.

Ma se vogliamo proprio essere super alla moda e non sbagliare un colpo, allora nel nostro armadio dobbiamo avere questi 4 capi invernali che stanno letteralmente facendo impazzire tutte. Insomma essere alla moda quest’anno è veramente facile e non ci vuole nulla. Ma oltre a tutto questo, non possiamo dimenticarci di questo capo che ci ha accompagnato per tutta l’infanzia, da giovani e da adulti. E ora torna pure di moda.

Li amavamo alla follia e per nostra fortuna sono tornati di moda pronti da indossare

E con grande gioia tornano di moda i pantaloni in velours e senza di questi non potremo più vivere. Jacquemus propone dei pantaloni realizzati artigianalmente in velours a coste e disponibili in nuance marrone. Hanno una linea a vita alta, gamba ampia, con i passanti laterali per la cintura e un’etichetta in Jacron effetto trompe l’œil con cuciture.

Ma se da una parte li possiamo sfoggiare all’aperto, dall’altra c’è anche la versione casa. Come ad esempio quelli di Boss, che propone dei comodi pantaloni in velours di cotone con coulisse nascosta e fondo gamba elastico.

Ma i brand che hanno realizzato questa tipologia di pantalone sono tantissimi. Ad esempio c’è Tom Ford, Fiorucci, Suzie Kondi, Nili Lotan o Tod’s. Ovviamente si possono trovare anche nei negozi di fascia medio bassa. Oppure se li abbiamo ancora nell’armadio possiamo tranquillamente usare quelli. Che oltre essere alla moda, avranno anche l’allure di capo vintage.