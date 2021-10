Ogni giorno abbiamo a che fare con i colori. Ma spesso non ci rendiamo conto che il colore stesso veicola un messaggio. Questo lo sanno molto bene i grafici, oppure i web designer e tutti coloro che lavorano nel mondo della comunicazione. Il colore che va di moda per questo autunno è simbolo di fiducia, creatività e forza, e non possiamo assolutamente farne a meno. Ogni giorno quando scegliamo cosa indossare non ci soffermiamo sul messaggio che vogliamo mandare. Ad esempio ci sono alcuni colori che è bene indossare durante un colloquio, quando si desidera rimanere impressi nella mente delle persone. Questo autunno/inverno andrà di moda un colore molto interessante e che dobbiamo indossare in modo consapevole.

L’azzurro e il suo significato

Uno dei colori che va di moda è l’azzurro. Oltre a questo, però, abbiamo il verde, che invece è il simbolo per eccellenza del mondo naturale, del benessere, della crescita e della pace. Infatti molti prodotti vegetariani e tante aziende bio scelgono proprio il verde come loro colore di rappresentanza. Ma torniamo all’azzurro. Questo è un colore che simboleggia, nel mondo del marketing, fiducia, forza e creatività. I brand che hanno scelto come loro colore il blu o l’azzurro sono ad esempio Facebook, Twitter, Ford, WordPress, la Nasa e American Express. Quindi indossare un capo di questo colore automaticamente trasmetterà la sensazione di fiducia, di forza, di affidabilità e di creatività.

Vediamo allora alcuni capi in commercio di questo colore assolutamente da indossare. Di tendenza è il cardigan, e allora Paco Rabanne ne propone uno in lana fine abbellito con dei bottoni di perla e cristalli. Fendi invece propone una gonna lunga, altro trend autunnale, in lana jacquard con l’iconico logo “FF” ondulato. Alessandra Rich crea un gilet smanicato a maglia in misto mohair, impreziosito da cristalli che seguono le linee grafiche del capo. Il bomber di Balmain, invece, si ispira all’attrezzatura retrò da tennis, ed è realizzato in lana lavorata a maglia jacquard con il monogramma “PB” e ha un collo in pelliccia sintetica e bordi a coste. Ovviamente azzurri ci sono anche i jeans che quest’anno, però, devono essere rigorosamente come questi che tornano e che risolvono un sacco di problemi. Ed ecco allora che per l’autunno/inverno 2021 almeno un capo azzurro dobbiamo averlo.

