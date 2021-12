Il pranzo di Natale è una gioia per ritrovarsi con tutti i nostri casi almeno una volta all’anno. Si tratta però di un notevole impegno sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista economico. Soprattutto la seconda portata comporta un notevole esborso di denaro sia che si tratti di pesce sia che si tratti di carne. Ci sono però dei tagli di carne che garantiscono un’ottima resa, sono economici e davvero gustosi.

Questo è il taglio di carne che pochi conoscono, economico e perfetto per una tasca ripiena

La carne di manzo viene solitamente utilizzata per la preparazione di tasche ripiene, l’ideale per il pranzo di Natale. Il taglio che dobbiamo chiedere al nostro macellaio è lo Spinacino. Questo taglio si trova nella parte posteriore del bovino, collocato sotto la parte nobile della noce. Si tratta della punta del controfiletto. Alla vista si presenta di dimensioni medio-piccole e di forma triangolare. È una parte assai magra e oltre alle tasche o ai rotoli ripieni, è davvero ottimo alla griglia. Badiamo al peso perché solitamente sono dei tagli da 1 kg o 1,5 kg. Grazie al ripieno, però, le porzioni aumenteranno e in questo modo avremo un buon risparmio. Inoltre con lo Spinacino, anche chiamato fiocco, sono da prediligere le cotture rapide. Mentre in Italia questo è un taglio di seconda categoria poco conosciuto, nel continente americano è molto utilizzato e apprezzato. Negli Stati Uniti viene chiamato tri-tip e viene impiegato per fantastici barbecue estivi.

Come si prepara lo Spinacino o tasca

Per prima cosa occorre sapere che in questo pezzo ci sono due gruppi di fibre: una di senso inverso all’altra. Se quindi lo cuciniamo come arrosto lo dovremo tagliare dapprima in un senso e poi cambiarlo. Più o meno all’altezza della punta del triangolo le fibre cambiano direzione. Come operazione preliminare dovremo togliere la pellicina argentea con un coltellino. Occorre poi preparare una marinatura in olio e un mix di spezie, fra cui aglio, pepe e peperoncino. Basteranno un paio di ore in ammollo nella marinatura per renderlo ancor più gustoso.

Se scegliamo di preparare la tasca ripiena allora chiederemo direttamente al macellaio di apporre il taglio per la farcitura. Prepariamo un ripieno saporito con scamorza, pangrattato, uovo, spinaci rosolati con la cipolla, ben tritati. Inseriamo il ripieno e cuciamo con ago e spago. Dopo aver rosolato in padella il nostro fiocco di manzo, termineremo la cottura in forno per 45 minuti, aggiungendo una o due volte un dito di brodo. Se vogliamo risparmiare per il pranzo di Natale, questo è il taglio di carne che pochi conoscono, economico e perfetto per una tasca ripiena.

