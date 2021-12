Il bene supremo per ognuno di noi è la salute, infatti, come si suol dire, quando si gode di buona salute si ha tutto. Questa è una verità assoluta, stare bene e sentirsi in forma ci rende più belli, più sicuri di noi stessi nelle relazioni lavorative e personali. Per ottenere il benessere fisico si comincia dalla tavola seguendo un regime alimentare sano ed equilibrato. Magari utilizzando i prodotti tipicamente stagionali in modo da assicurarci alimenti genuini e freschi. In tal modo potremo soddisfare il fabbisogno del nostro organismo in ogni periodo dell’anno. Ad esempio porteremo a tavola un pieno di vitamina D e antiossidanti con questa zuppa tipicamente autunnale. Ma per godere di un benessere a 360 gradi dovrebbe associarsi alla dieta equilibrata anche un po’ di attività fisica, soprattutto dopo pranzo o cena.

A tal proposito ecco quanti minuti dovremmo camminare per smaltire un bicchiere di vino o 3 cioccolatini e controllare il diabete. Inoltre, sembrerebbe che l’attività fisica possa influire positivamente oltre che sul fisico anche sulla psiche, mantenendola attiva. Infatti cervello e neuroni si attivano velocemente con 10 minuti di questa attività moderata.

Lo studio

Secondo uno studio sembrerebbe che vi sia un collegamento tra la corsa ad intensità moderata e alcuni effetti sul cervello. In particolare, è stato esaminato l’effetto acuto di un singolo periodo di corsa a intensità moderata sull’umore e sui meccanismi cerebrali. I partecipanti hanno completato sia una sessione di corsa di 10 minuti su un tapis roulant sia una sessione di controllo a riposo. È stato poi valutato l’umore bidimensionale prima e dopo le sessioni. Dai risultati è emerso che la corsa ha determinato un progressivo aumento dell’eccitazione e del livello di piacere rispetto alla sessione di controllo a riposo. Pertanto una corsa acuta di intensità moderata può indurre un umore positivo, migliorando l’attivazione neuronale nelle aree coinvolte nel controllo e nella regolazione dell’umore. Infine questi risultati evidenziano i benefici che la corsa apporta sia sulla cognizione che sull’umore piacevole.

Cervello e neuroni si attivano velocemente con 10 minuti di questa attività moderata

A questo punto, dai risultati del suddescritto studio, è proprio il caso di dire mens sana in corpore sano. Mantenersi in forma, correndo, oltre a diminuire il girovita e rendere le nostre gambe più toniche, aiuta il cervello a produrre buonumore ed energia positiva. Con la corsa pertanto i benefici sono molteplici in quanto rafforza la struttura ossea e contrasta l’osteoporosi e i dolori articolari che sopraggiungono con l’età. Inoltre mantiene il cuore in forma riducendo i rischi dell’alta pressione del sangue. Insomma i benefici sono davvero molteplici e dai risultati di questo studio abbiamo un motivo in più per dedicarci alla corsa. Soprattutto se si ha bisogno di ritrovare il buonumore.

Per chi comunque preferisce un’attività meno dinamica, un’ora al giorno di questa attività al chiuso o all’aperto potrebbe ridurre il colesterolo cattivo e trigliceridi.