Avere ossa forti e cervello scattante è una vera e propria necessità per chi desidera conservarsi in forma il più a lungo possibile. La salute dell’apparato scheletrico e del sistema nervoso sono fondamentali per potersi muovere agilmente nello spazio e poter rispondere rapidamente agli stimoli ambientali. Per questo motivo, spesso gli esperti suggeriscono una alimentazione adeguata e uno stile di vita che includa anche qualche forma di allenamento.

In questo modo, è possibile operare adeguate strategie di prevenzione contro la dilagante diffusione di moltissime malattie croniche che attaccano l’organismo anche in età precoce. Sul piano alimentare ci sono molti cibi alleati della salute e alcuni di questi, contrariamente da quanto si creda, non prevedono costi eccessivi. Ad esempio, sembra povero perché non pesa sul portafoglio ma questo pesce vale oro per rafforzare ossa e cervello come possiamo vedere qui di seguito.

Attenzione ai segnali d’allerta che il corpo invia

Alcune volte il nostro corpo invia dei segnali piuttosto evidenti quando qualcosa inizia a funzionare poco bene. Nel caso del sistema nervoso, ad esempio, abbiamo illustrato che anche delle azioni apparentemente banali possono lanciare un segnale d’allarme. Un esempio è quello presentato nell’articolo: “Il cervello si sta offuscando e inizia a rallentare in chi non riesce a ricordare queste semplici parole”.

Per contrastare simili eventi, l’alimentazione può giocare un ruolo cruciale in determinate circostanze. Un recente studio italiano che abbiamo illustrato in precedenza ha difatti indicato quali sostanze alimentari potrebbero potenziare il cervello se assunte ogni settimana. Queste evidenze, oltre che spingere verso una continua ricerca, esortano anche ad adottare stili di vita equilibrati e in linea con le scoperte scientifiche. Per questo motivo, proprio in ambito alimentare, è utile conoscere quali sono i cibi che possono favorire delle scelte sane.

A volte si crede erroneamente che solo gli alimenti più costosi e apparentemente pregiati siano quelli migliori. In alcuni casi accade esattamente il contrario. Quando si pensa al consumo di pesce, molte famiglie ritengono di non potersi permettere pasti così costosi e spesso destinano una simile spesa ad eventi particolari. In realtà, in commercio è possibile trovare specie non solo contenute nei prezzi, ma anche altamente nutrienti. È il caso ad esempio dello sgombro, noto pesce azzurro alleato della buona salute. Lo sgombro è un pesce estremamente diffuso nel Mediterraneo e in altri mari che presenta delle caratteristiche molto particolari.

Esso è un alimento particolarmente ricco di vitamina D, fondamentale per conservare in forza il sistema scheletrico o l’ossatura. Questo pesce, grazie alle sue proprietà, è inoltre una importante miniera di Omega-3, acidi grassi essenziali che rinforzano molte funzioni cognitive. Un recente studio scientifico svizzero ha mostrato, ad esempio, come il consumo frequente di pesce, tra cui lo sgombro, possa favorire migliori prestazioni scolastiche. Analizzando un gruppo di circa 17.000 studenti i ricercatori hanno mostrato un’associazione positiva tra l’assunzione di acidi grassi polinsaturi e il sano sviluppo del cervello. Questo mostra come determinati alimenti, se consumati con regolare frequenze, possano influire positivamente sulla salute di ciascun individuo.

