Questo è il segreto centenario per seminare e far crescere dei pomodori buonissimi in 2 semplici mosse

Uno degli appuntamenti preferiti dei coltivatori è l’estate, quando cominciano a fruttare i pomodori. Mangiare un pomodoro coltivato in terra piuttosto che un pomodoro acquistato al supermercato non ha prezzo. Riuscire a sentirne il profumo e gustarne il sapore succoso è ormai quasi un lusso.

Ci sono diverse varietà di pomodori, fra cui il cosiddetto occhio di bue o cuore di bue. Ha infatti una forma irregolare che assomiglia un po’ ad un cuore. Come possiamo coltivarli e farli crescere naturalmente senza usare fertilizzanti? Ecco il segreto centenario per seminare e far crescere dei pomodori buonissimi in 2 semplici mosse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I trucchi dei contadini per seminare e far crescere dei buonissimi pomodori

I segreti dei contadini sono semplici ma richiedono tempo e molta pazienza. La prima cosa da fare per coltivare è vangare la terra. Creare quindi dei solchi dove poter interrare i semi di pomodoro. La pianta deve svilupparsi verso l’alto esposta a molto sole.

È importante seguire due consigli:

a) incalzare la terra intorno alla pianta per renderla stabile e far interrare bene le radici;

b) coltivare piante che scacciano insetti e dell’aglio.

Il segreto centenario per seminare e far crescere dei pomodori buonissimi in 2 semplici mosse

Per rendere la pianta stabile incalziamo bene la terra intorno alla pianta. Le radici devono aderire bene nel terreno e scendere abbastanza in profondità. Tagliamo anche le foglie dei rami più bassi perché impediranno alla pianta di svilupparsi verso la terra.

Inoltre è consigliatissimo coltivare la pianta del tagete e di aglio intorno alle piantagioni di pomodori. Questi due elementi sono fertilizzanti e scacciano insetti. Sono quindi in grado di creare un humus adatto allo sviluppo della pianta di pomodori e sono naturali.

L’aglio in più è sempre utile in cucina ed è bene averne sempre a disposizione. Il tagete fa dei bellissimi fiori giallo arancioni ed è quindi non solo utile e anche bello da vedere.

Approfondimento

Ecco lo sbaglio che molti fanno quando cercano di coltivare l’orto e delle soluzioni per far crescere bene gli ortaggi