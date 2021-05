Sicuramente sarà capitato diverse volte di fare una spesa abbondante per riempire il nostro frigorifero in modo da avere delle riserve per lungo tempo.

La logica che solitamente usiamo è quella di comprare cibi e bevande a lunga scadenza in modo da poter risparmiare e avere più cose da consumare nel tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

C’è quindi la possibilità di non aver fatto caso a prodotti che ancora non abbiamo terminato oppure abbiamo deciso di consumare dopo, conservandoli nel frigorifero. Con questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa ci soffermeremo su un punto importante.

Ovvero facciamo attenzione a queste 3 bevande nel frigorifero che se scadute non devono essere assolutamente consumate perché possono essere dannose per la salute.

Questa problematica non vale solo per chi ha delle bevande già acquistate nel frigo ma anche per chi decide di acquistarne di nuove al supermercato.

Le bevande da non consumare assolutamente dopo la loro scadenza

Stiamo parlando di tutte quelle bevande che non sono conservate correttamente, quelle non pastorizzate e anche i succhi di verdura al 100%. In merito alla prima categoria, bisogna fare attenzione a controllare la temperatura della loro conservazione.

Infatti, se ad esempio il nostro frigorifero non ha una temperatura tra i 3 e i 4 gradi ma superiore, c’è il rischio che i batteri prolifichino. Le conseguenze sono dei rischi per la nostra salute. Poi abbiamo le bevande non ben pastorizzate che possono essere anch’esse rischiose se si consumano dopo la data di scadenza.

Fra queste i succhi di frutta e il latte che fanno bene al nostro sistema immunitario ma bisogna fare attenzione in quanto si contaminano con molta facilità.

È importante quindi che siano pastorizzate a caldo per uccidere ogni agente patogeno. Infine, ci sono i succhi di verdura al 100% a cui bisogna fare attenzione.

I succhi di verdura al 100% e cosa fare per evitare conseguenze per la nostra salute

Infatti, poiché non sono mescolati con la frutta, è molto più probabile che dopo la data di scadenza possano essere contaminati da batteri o altri agenti patogeni.

Il suggerimento principale e più importante è quello di controllare molto attentamente la data di scadenza contenuta nell’etichette di ogni prodotto. È bene farlo prima di consumarlo. Il riferimento è sia a quelli contenuti già nel nostro frigorifero sia a quelli che decidiamo di acquistare al momento.

Quindi attenzione a queste 3 bevande nel frigorifero che se scadute non devono essere assolutamente consumate perché possono essere dannose per la salute.