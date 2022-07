In pochi, ufficialmente, ammettono di crederci, anche se sono poi tanti quelli che, invece, lo consultano quotidianamente. L’oroscopo è entrato sempre di più nelle case degli italiani che, ogni mattina, danno un’occhiata alle previsioni del proprio segno. Magari senza farsi vedere dal vicino sulla metropolitana, però con la curiosità di sperare di leggere una buona notizia. Insomma, le stelle e gli astri sono, per molti, un buon consigliere e c’è chi cambia, magari, i suoi piani, sulla base delle indicazioni ricevute. Quindi, volenti o nolenti, per tanti l’oroscopo ha una importanza fondamentale. Tanto che, se andiamo a vedere quali siano gli argomenti più letti in internet, l’oroscopo è sempre tra i primi.

Le previsioni quotidiane, ma anche sapere le caratteristiche dei vari segni è importante

Al di là delle classiche previsioni quotidiane, settimanali o mensili, i segni zodiacali vengono anche consultati per altri motivi. Ad esempio, per scoprire se ci siano delle affinità tra segni. Perché, ad esempio, l’Ariete è incompatibile con lo Scorpione, in amore. Così come ci sono altri segni che non potrebbero mai legare sentimentalmente tra loro. Insomma, è davvero importante conoscere bene le caratteristiche di ogni singolo segno, soprattutto se rapportate a quelle del nostro. È chiaro che stiamo parlando di un discorso in linea di massima.

Ad esempio, lo Scorpione è il segno, per antonomasia, più affascinante e seduttore di tutto lo zodiaco. Il che non vuol dire che, automaticamente, ogni nato sotto questo segno lo sia. Si parla di tratti generali, anche se difficilmente si sbaglia. Attenzione allora a quello che è considerato il segno zodiacale più falso e bugiardo dello zodiaco. Perché avere a che fare con lui potrebbe crearci non pochi problemi. Nel senso che davanti alle buone parole si potrebbe nascondere un suo secondo fine.

Questo è il segno zodiacale più falso e bugiardo e non è il solito Scorpione

Insomma, se lo abbiamo tra le nostre amicizie più care, dovremmo fare attenzione. E, anche in amore, attenzione alle bugie che è capace di raccontarci per nascondere i suoi segreti. Si tratta dei Gemelli e chi ha a che fare con questo segno dovrebbe ponderare bene quello che dice. In una ipotetica classifica, infatti, nessuno uguaglia chi è nato sotto il segno dei Gemelli. Attenzione, però, che spesso non sono bugie a fin di male.

Anzi, diciamo che i Gemelli amano raccontare una verità diversa, romanzata e, se fanno una promessa, meglio non contarci troppo. Questo è il segno zodiacale più falso, ma non troppo distante è il Toro. Che sa mentire con abilità e perfidia maggiore dei Gemelli, tanto che difficilmente riusciremo a scoprire un loro inganno. Terzo è il Sagittario che lo fa, più che altro, per attribuirsi meriti che non ha. Un metodo per farsi accettare dagli altri. Si sa, però, che le bugie hanno le gambe corte.

