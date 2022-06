Estate 2022 bollente in tutti i sensi in amore per questi fortunati segni che vivranno flirt passionali, ma qualcuno rischia le corna

L’estate non porta solo riposo e vacanza, ma per molti anche il grande amore. Mentre alcuni seduttori troveranno di che divertirsi con avventure passionali. Qualcuno, invece, aspetterà con ansia l’autunno dopo essersi lasciato con il partner. Marte e Giove accompagneranno l’amore dell’Ariete già da questo mese. Sarà, in ogni caso, un’estate da 10 e lode per gli affari di cuore. E, se siamo single, finalmente potremmo trovare il partner ideale. I nati sotto il Toro potrebbero avere delle storie interessanti con Bilancia, Ariete e lo stesso Toro. Però, dovremmo essere prudenti e non lasciarci trascinare solo dalle apparenze. Qualche domanda in più ci aiuterà a scegliere meglio.

Il Leone e la Vergine faranno bene a tenere sotto controllo i profili social

Sarà un’estate camaleontica per i Gemelli, che saranno troppo dispersivi. Non vogliamo andare sul concreto, tenendo così le persone in sospeso. Ci piace farci offrire un caffè, ma basta che si fermino lì. Il Cancro è a rischio rottura. Per lui sarà un’estate 2022 bollente in tutti i sensi in amore. Nel senso che, fino a luglio, le divergenze con il partner saranno mitigate dagli orari di lavoro. Ad agosto, però, saremo via insieme e inevitabilmente si arriverà allo scontro decisivo, con gli astri che non prevedono nulla di buono. Con rischio corna.

Il Leone farà bene, questa estate, a controllare il proprio profilo social. Infatti, le foto in posa che posteremo attireranno l’attenzione di tanti potenziali spasimanti. Attenzione a pescare, però, quello giusto. Magari, tra Ariete, Gemelli e Bilancia. Grande irrequietezza in vista per la Vergine, che non ha le idee ben chiare sul proprio rapporto. L’estate non solo non aiuta, ma saremo avvicinati da un ex che, tramite la rete, inizierà a farci apprezzamenti non casuali. Che tentazione grande per noi.

Anche la Bilancia non vivrà un’estate al top, per quanto riguarda l’amore. A parte la fine di giugno, ci sarà soprattutto indifferenza. E i single rischieranno di tornare a casa dalle vacanze ancora tali.

Estate 2022 bollente in tutti i sensi in amore per questi fortunati segni che vivranno flirt passionali, ma qualcuno rischia le corna

Lo Scorpione è il segno più temuto dello zodiaco, anche in amore. E lo si vedrà in questa estate 2022, dove Tinder ci porterà tante di quelle occasioni tra cui scegliere. Solo che, come sempre, non prendiamo le cose troppo seriamente. Estate decisamente tranquilla per il Sagittario che vivrà serenamente i suoi affetti e amori. Niente rotture o litigi. Solo un periodo da godersi con il partner o, se siamo single, con noi stessi.

Venere in opposizione non aiuta, il prossimo mese, l’amore del Capricorno. Tanto che saremo costretti a fare una scelta davvero difficile. L’Acquario incontrerà una persona che metterà in crisi. Il nostro sarà un rapporto a distanza, da settembre, con tutti i problemi di una simile situazione. Varrà la pena perdere tempo? I Pesci faranno bene, in questa estate 2022, a cambiare prospettiva. Essere testardi non ci aiuterà in amore. A volte, guardare le cose con gli occhi dell’altro potrebbe aiutare ad essere più sereni.

