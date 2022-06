Una delle cose che fanno abitualmente gli italiani, alla mattina, è leggersi l’oroscopo. Per capire come sarà la loro giornata o sapere in anticipo le previsioni della settimana in arrivo. In particolare, molti vogliono conoscere il loro destino in amore. Soprattutto, se si è single, il desiderio è scoprire se, finalmente, il grande amore arriverà. Anche chi ha un partner, però, vuol scoprire se le cose andranno bene o se ci sono nubi all’orizzonte che incrineranno il rapporto.

Capiamo se il segno zodiacale del partner è compatibile con il nostro

I segni, di solito, non mentono. Nel senso che alcuni segni zodiacali sono incompatibili in amore, per carattere e modo di essere. Questo non vuol dire che due che, sulla carta, non dovrebbero andare d’accordo, non debbano stare insieme. Però, il rischio naufragio è più probabile. Ariete con Scorpione, Cancro con Acquario, per esempio non sono compatibili e potrebbero non andare d’accordo.

Ora, poi, che è cominciata l’estate, sogniamo, magari, l’avventura estiva da film. Quella passionale alla quale abbandonarci, senza il rischio di essere traditi dal nuovo partner. Non è casuale, allora, che una delle prime cose che si chieda è “di che segno sei?” Perché ogni segno può essere il più simpatico, passionale, bugiardo o traditore dello zodiaco. Insomma, anche in amore, prevenire è meglio che curare, poi, le ferite del nostro cuore. È importante, allora, sapere, segno per segno, quale sia quello dal quale stare alla larga. L’Ariete, ad esempio, deve stare alla larga dallo Scorpione e viceversa. A parte quello che accade sotto le lenzuola, dove l’alchimia è massima, per il resto vanno in disaccordo su tutto. Insomma, perfetti per il sesso, ma non per vivere insieme.

Ariete con Scorpione, Cancro con Acquario, ecco i segni zodiacali incompatibili in amore che non potranno mai stare insieme perché non vanno d’accordo

Cancro e Acquario avrebbero una sorta di relazione malata, nel senso che vivrebbero nella consapevolezza di non riuscire a soddisfare l’altro. Uno è troppo geloso e l’altro non riesce a rassicurarlo. Il Cancro non fila nemmeno con l’Ariete, perché il primo ama stare in casa e il secondo socializzare con gli altri. Toro e Leone, guai in vista. Sono troppo competitivi tra di loro e il rapporto diventerebbe una sfida continua a superarsi. Il Leone dovrebbe guardarsi anche dallo Scorpione per gli stessi motivi, anche se, in questo caso, vivrà più in stato di dipendenza. E lo Scorpione, da questo punto di vista, non perdona le debolezze.

Scorpione che non dovrebbe mai stare con la Bilancia. La gelosia di quest’ultima trasformerebbe in tossica la relazione con un segno che ha il tradimento nella sua indole. Mercurio condiziona Vergine e Gemelli, con il primo che tenderà a voler controllare troppo il secondo. Oltretutto, i Gemelli sono confusionari di natura e non possono garantire la solidità che pretende la Vergine. Vergine che è anche incompatibile, e non poco, con l’Acquario, che ama mettere le persone a loro agio. A differenza della Vergine, più distaccata e menefreghista. Male stanno anche Gemelli e Capricorno, che avranno gravi problemi di comunicazione, finendo molto presto per lasciarsi. E che dire di Pesci e Sagittario? Sono i segni più incompatibili di tutto lo zodiaco. Un azzardo metterli insieme.

