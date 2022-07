Chi non dovesse riuscire ad andare in vacanza tra luglio e agosto, per i più diversi motivi, non deve certo disperare.

Settembre, infatti, è ancora un periodo di tutto rispetto per concedersi le amatissime ferie ed è anche molto più vantaggioso.

Scivoliamo verso la bassa stagione e questo aspetto si pregia di un duplice vantaggio: meno gente in giro e prezzi notevolmente più bassi.

Senza contare che generalmente a settembre possiamo ancora godere di un clima tendenzialmente favorevole, che di fatto non esclude il bagno al mare.

Ecco dunque dove andare e spendere poco in vacanza a settembre, che si tratti della classica settimana di ferie o di un weekend lungo.

Di seguito avanzeremo proposte che riguardano tanto l’Italia quanto l’Europa: lasciamoci ispirare e via alle prenotazioni!

Il primo suggerimento ricade sulle isole e i borghi del Lago Trasimeno, in Umbria.

Qui troviamo spiagge sabbiose e piccoli porti, ma anche colline di uliveti e borghi dal fascino medievale: insomma, una vacanza a 360 gradi.

Consigliatissimo il tour ciclabile sulle sponde del lago che collega alcuni dei borghi più belli: Castiglione del Lago, Passignano, Torricella e Monte del Lago.

Al centro del lago, poi, si trovano due importanti isole, facilmente raggiungibili attraverso il servizio di barche.

L’Isola Maggiore nasconde incantevoli borghi dove il sapore del mare incontra quello dell’artigianato, mentre l’Isola Polvese fa parte di una riserva naturale.

Dove andare e spendere poco in vacanza a settembre in Italia o in Europa

Spostiamoci adesso in Europa, nella vicina Francia e per la precisione a Nizza.

Anche i prezzi della Costa Azzurra a fine estate diventano decisamente più accomodanti e a settembre si può considerare una meta ragionevole.

Se poi puntiamo a spendere il meno possibile, potremmo pensare di soggiornare in uno dei tanti caratteristici bed and breakfast anziché in hotel.

Oltre alle spiagge attrezzate e al mare cristallino non perdiamo poi l’opportunità di goderci il panorama facendo aperitivo in uno dei tanti locali della città.

Andando verso la conclusione, facciamo un passo ancora più in là, verso Ibiza, rinomata per essere l’isola della movida per eccellenza.

Sebbene il mese di settembre non tolga spazio al divertimento, c’è decisamente più margine anche per chi preferisce il relax.

Il consiglio in più è quello di fotografare i tramonti di fine estate nelle spiagge più belle dell’isola.

