Spesso abbiamo voglia di stupire amici e parenti con una preparazione diversa dal solito, ma pensiamo di non averne le capacità. Qui però veniamo in aiuto noi, proponendo un’idea raffinata ma semplice da realizzare. Infatti questo è il primo piatto di mare perfetto per l’estate che con pochi ingredienti e il minimo sforzo ci farà sembrare degli chef sopraffini.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa 5 persone:

a) olio extravergine di oliva, quanto basta;

b) mezzo cucchiaio di polvere di peperoncino rosso;

c) uno spicchio di aglio;

d) una cipolla di piccole dimensioni;

e) 100 grammi di mandorle tritate;

f) 500 grammi di gamberi, preferibilmente sgusciati;

g) 100 grammi di pane da grattugiare;

h) prezzemolo fresco, quanto basta;

i) sale, quanto basta.

Stiamo parlando degli spaghetti alla Bartolo, una ricetta che spopola nell’isola di Pantelleria. Per prepararla bisogna iniziare con la “conza”, ovvero un preparato di pane e mandorle tritato e saltato in padella.

Tritiamo il pane, le mandorle, il prezzemolo e mettiamo tutto in una padella ricca di olio extravergine di oliva. Fare saltare e condire con il sale.

Nel frattempo mettere a bollire l’acqua per la pasta e aggiungerla al bollore con un pizzico di sale grosso.

In un’altra padella mettere un trito di cipolla e lo spicchio di aglio. Quando rosolano aggiungere i gamberi scottati e farli saltare a fiamma viva. Insaporire con sale e prezzemolo.

Attendere la cottura degli spaghetti e scolarli al dente. Amalgamarli con tutto il resto. In questo modo si avrà un primo piatto gustoso e fragrante.

