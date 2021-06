Chi ama mangiare senza patire il caldo afoso delle giornate estive dovrebbe mettere subito in pratica queste idee furbe ma che non tutti conoscono.

Infatti, non tutti lo sanno ma bastano questi 2 trucchetti geniali, facili e veloci per trasformare un semplice sugo di pomodoro in una fresca bontà che accontenta tutti anche con il caldo.

Chi non ama il sugo di pomodoro? Appetitoso, facilissimo da preparare e davvero alla portata di tutti, anche di chi con i fornelli non va tanto d’accordo.

Sul sugo di pomodoro la Redazione aveva già parlato in precedenza. Infatti, per chi se li fosse persi, suggeriamo:

Quest’oggi, invece, parleremo di come conquistare grandi e piccini anche nelle giornate più calde con 2 semplici mosse.

Come ottenere un condimento senza cottura

Con l’avvento della bella stagione i pomodori freschi arricchiscono e colorano i banconi dei negozi dell’ortofrutta.

Per preparare un ottimo sugo di pomodoro senza cottura c’è solo una regola: scegliere pomodori di qualità.

Datterini e i pachini vanno per la maggiore ma si può optare anche per altri tipi di pomodoro.

A questo punto, in nostro aiuto arrivano i 2 piccole idee furbe delle nonne che in molti si dimenticano ma sono davvero funzionali e gustose.

Infatti, portare in tavola un sugo di pomodoro senza cottura è davvero semplice e veloce.

Basta prendere i pomodori lavarli bene e sminuzzarli con l’aiuto di un mixer. Attenzione, però, perché non bisogna tritarli completamente. Aggiungere un filo d’olio, un pizzico di sale e una foglia di basilico. Il sugo sarà pronto per condire la pasta e creare un piatto fresco e veloce.

L’altro metodo prevede dei pezzetti di pomodoro più grandi e tagliati in modo più grossolano. Ottima idea soprattutto se in casa abbiamo dei pomodori molto grandi e saporiti. In questo caso, si suggerisce di condire con olio, un pizzico di sale e aglio tritato. Da non dimenticare qualche foglia di basilico che renderà il piatto profumato e piacevole.

Infine, si consiglia di preparare il sughetto di pomodoro almeno 15 minuti prima e di farlo riposare in frigo per far amalgamare meglio i sapori.