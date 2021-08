Il miele è riconosciuto per le sue molteplici proprietà benefiche, rappresentando uno zucchero naturale. Esso, infatti, è composto da zuccheri semplici, quali: fruttosio, glucosio e saccarosio. Sicché, è un alimento molto energetico ma facilmente digeribile. Inoltre, molti non sanno che è anche ricco di minerali, vitamine e principi attivi fitoterapici derivanti dalle piante. In particolare, nel miele sono presenti grandi quantità di ferro, vitamine del gruppo B e vitamina C. Inoltre, contenendo: flavonoidi, carotenoidi, antociani e xantofille, presenta elevate qualità antiossidanti, cui si aggiungono quelle antibatteriche. Infatti, è un ottimo antinfiammatorio per la gola. Tra l’altro, è anche molto utilizzando nel mondo della cosmesi per le sue eccellenti proprietà nutritive, tonificanti ed emollienti.

Questo è il miele dalle proprietà antibatteriche che allevia il mal di gola e contrasta la tosse

Nonostante il miele in generale, sia un ottimo rimedio contro il mal di gola, alcuni tipi sono molto più appropriati. Essi, cioè, presentano più spiccate proprietà curative e sono più efficaci e salutari. Come indicato, non tutte le tipologie di miele sono uguali. I suoi benefici dipendono da diversi fattori. In particolare, dalla pianta da cui il nettare è ricavato e dal tipo di lavorazione effettuata dall’apicoltore. Sicché, cerchiamo di capire qual è il tipo di miele adatto per affrontare l’inverno senza dover ricorrere ai soliti medicinali. Ebbene, Questo è il miele dalle proprietà antibatteriche che allevia il mal di gola e contrasta la tosse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Anzitutto, va preferito un miele di origine biologica e artigianale che non venga riscaldato durante la lavorazione. Ciò, infatti, ne ridimensionerebbe le qualità. A ciò si aggiunga che il miglior tipo di miele contro le infezioni delle vie respiratorie è quello di eucalipto. Esso ha proprietà espettoranti, contrasta la tosse e rende più fluido il muco. Ugualmente valido per il mal di gola, è il miele di timo, un derivato dalle conifere di eucalipto e abete. Infine, anche il miele d’acacia svolge un’azione antinfiammatoria ed è consigliato per le irritazioni alla gola. Quindi, in definitiva, i migliori tipi di miele sono quelli di eucalipto, di timo e d’acacia.

Come utilizzarlo per rafforzare i suoi effetti antinfiammatori e antibatterici

Molto importante è sapere come usare il miele per enfatizzarne le proprietà benefiche. Ebbene, per sfruttare al meglio le sue potenzialità, è bene associarlo ad altri componenti, tra cui il limone. Inoltre, altri alimenti che lo potenziano sono: la cannella, la curcuma, la malva e l’echinacea. In alternativa, si può aggiungere alle tisane fatte con i chiodi di garofano per potenziarne l’effetto antinfiammatorio. Oppure, si può associare all’anice, per diventare un forte aiuto contro tosse, bronchite e asma.