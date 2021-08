L’alimentazione è talmente importante che spesso può salvarci la vita. Può sembrare esagerato, ma in realtà alcuni cibi possono prevenire gravi malattie.

In un precedente articolo parlando dell’anguria abbiamo spiegato che pochi sanno che questo amatissimo frutto estivo contrasta diabete, cancro e malattie cardiovascolari.

Abbiamo potuto constatare che alcuni cibi hanno la capacità di proteggere il nostro organismo. Infatti, pochi sanno che questo comunissimo alimento protegge il nostro organismo dal cancro al colon.

Oggi la Redazione vuole spiegare ai suoi Lettori come introdurre quotidianamente nella nostra dieta uno specifico alimento possa proteggere il nostro organismo.

Scopriamo insieme lo studio scientifico che ha portato a queste conclusioni, com’è stato svolto e i risultati che ne derivano.

Lo sostiene uno studio pubblicato nel 2016 sulla rivista scientifica Nutrition and Cancer. Un team di scienziati ha condotto uno studio per dimostrare gli effetti della crusca di riso sui pazienti colpiti dal cancro al colon-retto.

I ricercatori hanno preso in esame 29 pazienti sopravvissuti al cancro al colon-retto. L’intento era quello di aumentare il consumo giornaliero di cereali integrali per dimostrarne gli effetti benefici. I soggetti coinvolti nello studio hanno assunto 30 grammi al giorno di crusca di riso per 4 settimane. La crusca di riso è derivata da fonti alimentari come ad esempio il riso integrale.

I risultati

Gli scienziati hanno controllato i valori ematici di questi pazienti quotidianamente. Alla fine del periodo di osservazione, la quantità di fibre alimentari è aumentata. Inoltre, i pazienti non hanno registrato problemi gastrointestinali rilevanti.

Questi risultati dimostrano che un maggiore apporto di fibre alimentari sono in grado di ridurre il rischio di cancro al colon-retto.

Pertanto, aumentare l’apporto di queste fibre alimentari apporterebbe benefici alla salute alterando il microbiota intestinale e riducendo i rischi di cancro al colon-retto.

Cos‘è la crusca di riso

La crusca è il tessuto fibroso che riveste il seme. Questa si trova in tutti i tipi di cereali, riso e frumento. La crusca di riso è ricca di fibre insolubili che sono utili per il benessere e la salute del nostro intestino. Inoltre, essa favorisce la motilità del colon ed è proprio questo a rendere la crusca di riso così importante per ridurre i rischi di cancro.

Infine, essa è anche indicata nelle diete per chi soffre di colesterolo alto e diabete. Infatti, l’altissima concentrazione di fibre della crusca di riso è in grado di abbassare i livelli di zuccheri nel sangue.