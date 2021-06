I dolci estivi piacciono proprio a tutti, perché sono colorati e delicati e rinfrescano le calde giornate. Gli amanti delle torte, poi, non ne possono fare a meno nemmeno in questa stagione.

In questo articolo il nostro team di Cucina vuole ingolosire il pubblico con un dolce ideale da assaporare nella bella stagione, fatto con pochi ingredienti naturali. È una crostata alla frutta fresca e invitante, che non richiede l’utilizzo del forno. Per non appesantirla si è deciso di non utilizzare il burro, ma il gusto è comunque garantito. Non perdiamo tempo e sveliamone subito la ricetta.

Tutti gli ingredienti per la crostata di frutta

350 gr di biscotti secchi; ricotta o mascarpone 350 gr; 100 gr di zucchero; 200 gr di cioccolato bianco; latte 50 gr; 1 scorza di limone; frutta a piacere.

Questo dolce senza burro leggero e cremoso fa venire subito voglia d’estate

Per iniziare si frullano finemente in un mixer i biscotti secchi. Poi si fa fondere in un pentolino il cioccolato bianco, quindi lo si aggiunge nel frullatore col latte insieme ai biscotti. Amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti. Mettiamo poi il composto in uno stampo furbo rivestito con della pellicola trasparente e lo lasciamo in frigo a compattarsi.

Ora ci occupiamo della crema. Scoliamo bene il formaggio che abbiamo scelto e lo mettiamo in una bacinella capiente. Versiamo anche lo zucchero e la scorza di limone grattugiata e mescoliamo il tutto. Togliamo poi la tortiera dal frigo e riempiamo il centro con la crema di ricotta o mascarpone appena fatta. Infine non ci resta che guarnire la superficie con la frutta che preferiamo. Si consiglia di usare quella fresca di stagione come fragole, meloni e pesche.

Questo dolce senza burro leggero e cremoso fa venire subito voglia d’estate ed è perfetto per concedersi un momento di relax e piacere.

