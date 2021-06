Immancabili in ogni look estivo gli occhiali da sole ci accompagnano ovunque. Sono l’accessorio in grado di donare un tocco glamour a qualsiasi outfit. Bisogna però sceglierli con cura e perché no, strizzare l’occhio alle mode e tendenze di stagione. Come sentirsi bellissime e alla moda con l’occhiale da sole nuovo? Come sono gli ultimi modelli che hanno sfilato nelle passerelle primavera/estate 2021? Nell’articolo faremo un breve excursus sulle ultime tendenze più qualche consiglio utile per abbinarli al meglio con i look estivi.

Ha il sapore glamour vintage l’ultima moda di tendenza dell’occhiale da sole 2021

Astine in metallo e montature in acetato trasparente. Questa è l’impronta che tutte le maggiori case di moda hanno dato alla linea eyewear di quest’anno. Materiali high tech di ultima generazione ma in versione super raffinata data dalle trasparenze e dai colori pastello. Giallo, cipria, lilla, azzurro confetto, grigio e beige, queste le tinte che stanno bene a tutti gli incarnati e che donano subito immediata eleganza e raffinatezza a tutto l’abbigliamento.

Il richiamo è immediato al look vintage anni ’50 ove il glamour era un must sempre in ogni occasione. Ferragamo e Missoni li propongono in rosa confetto, Max & Co. punta sul cipria, Furla osa con l’animalier ma sull’acetato trasparente. Pomellato infine li presenta in grigio perla. Tutti modelli sofisticati e senza tempo. Le tonalità pastello sono le più adatte per addolcire i tratti e nello stesso tempo donare carattere e sprint all’aspetto.

Gli abbinamenti perfetti

Se vogliamo completare il look in modo perfetto, continuiamo a richiamare gli anni ’50 e ’60. Sono tornate prepotentemente di moda le gonne ampie e lunghe. Scegliamo un tessuto fresco e leggero con stampe tropicali. Sopra andrà benissimo una camicetta annodata in vita tinta unita e sandali bassi oppure scarpe telate. Se preferiamo i pantaloni allora scegliamo quelli che lasciano scoperte le caviglie, una sneacker di tela, oppure in corda e un top con scollo a barchetta. Il tocco finale sarà dato da una fascia per capelli.

Non importa se li abbiamo corti o lunghi. Questo accessorio starà bene in ogni caso. Prendiamone di tutti i colori, l’importante che siano in tinta unita e che si abbini all’occhiale. Non dimentichiamoci che la pandemia ci costringerà ancora per qualche tempo a indossare la mascherina, Burberry ci ha pensato e ha abbinato i suoi a una sportivissima mascherina azzurra. Ha decisamente il sapore glamour vintage l’ultima moda di tendenza dell’occhiale da sole 2021.