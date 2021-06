Con l’arrivo dell’estate si avvicina anche il tanto agognato momento delle ferie.

Staccare la spina per quindici giorni e allontanarsi dalla propria casa è il momento più atteso durante l’anno.

Tuttavia, con l’avvicinarsi di questo periodo si ripropone anche un classico problema legato alla cura delle piante.

Infatti, quando si parla di ferie sorge il problema del come comportarsi nei confronti delle piante che si hanno in casa o giardino.

La soluzione perfetta è quella di un vicino gentile a cui affidare il compito di annaffiare le nostre piante.

Nel caso in cui si sia certi di doversi allontanare per un periodo durante l’estate, si consiglia di acquistare solamente piante capaci di sopravvivere.

Queste straordinarie piante che resistono senza acqua ci faranno partire tranquilli in estate

Infatti esistono alcune piante che sopravviveranno tranquillamente anche senza eccessive cure.

Ecco, quindi, le piante capaci di resistere fino a tre settimane o un mese senza la nostra presenza in casa.

Come ben si sa, non tutte le piante sono uguali e, per questo motivo, non tutte hanno le stesse necessità.

Tra queste piante troviamo, in pole position, i classici cactus cui basterà una bella annaffiata prima di lasciare la casa.

Sono piante che per sopravvivere utilizzeranno le riserve di acqua accumulatesi nei loro tessuti.

Uno dei cactus più resistenti in assoluto è l’opuntia quitensis, una pianta dai fusti cilindrici originaria dell’America del Sud. Cactus che predilige un terreno ben drenato e che non necessita di particolari cure.

Un’altra pianta che resisterà tranquillamente è l’orchidea. Infatti, le orchidee potranno resistere fino a tre settimane senza essere annaffiate.

Tuttavia, il problema non è solo legato alla mancanza di acqua dal momento che chiudendo persiane e tapparelle potrebbe mancare la luce.

La carenza di luminosità, infatti, metterà in pericolo le nostre piante ancora più della mancanza di acqua. Si consiglia di radunare le piante in una zona della casa che rimarrà luminosa.

