Luoghi meravigliosi in cui andare alle terme in Italia spendendo poco

Andare alle terme è un’esperienza rigenerante per il corpo e per l’anima. È dimostrato che frequentare questi luoghi apporti diversi benefici, a molteplici aree del fisico e non solo.

Cervicale, schiena, collo, gambe sarebbero solo alcune delle zone interessate dai giovamenti. Per non parlare del benessere e del relax mentale che questi posti convoglierebbero verso la nostra persona.

Dati tutti questi vantaggi, è normale voler andare alle terme, almeno una volta nella vita.

Di seguito suggeriremo alcuni luoghi stupendi, ma anche molto economici, per trascorrere una giornata di relax alle terme. Purtroppo, infatti, persiste l’idea errata per cui andare in questi centri sia un qualcosa di molto costoso.

In realtà sono tantissimi i posti che offrono prezzi accessibili a tutte le tasche, proprio perché nessuno dovrebbe rinunciarvi. Iniziamo a viaggiare con la fantasia leggendo le parole che seguono.

Luoghi meravigliosi in cui andare alle terme per rilassarsi e stare bene

Tra le terme gratuite più famose, tutti avremo sentito citare almeno una volta Saturnia. Questa sorgente di acque termali accoglie ogni anno tantissimi frequentatori, che provano il brivido di fare un bagno caldo nelle piscine naturali.

Nei giorni freddi, quest’esperienza sarà ancora più incredibile, e profondamente rigenerante. I minerali presenti in queste acque, infatti, sarebbero un vero e proprio amico della nostra bellezza. Agirebbero positivamente sul sistema scheletrico e su quello cardiovascolare. Inoltre, aiuterebbero anche i muscoli e le funzioni dell’apparato respiratorio.

Saturnia si trova nella provincia di Grosseto, e offre proposte di alloggio adatte a tutte le tasche. Nella provincia di Siena, invece, potremo visitare anche un altro paradiso terrestre con terme gratuite, che non ha nulla da invidiare ad altre famose mete estere.

Sempre nella zona di Siena potremo rilassarci anche a Rapolano Terme, località termale che dispone di ben due importanti stabilimenti. Stiamo parlando delle “Terme Antica Querciolaia” e delle “Terme San Giovanni”.

Anche questa volta, ci rilasseremo grazie a trattamenti per il corpo rinvigorenti, anche in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.

Terme tra le montagne

Il viaggio tra i luoghi meravigliosi in cui andare alle terme continua e, stavolta, ci porta nella bellissima Merano. Ci troviamo nel cuore del Trentino-Alto Adige, in questa località famosa per la presenza di meravigliose spa.

Visitando “Terme Merano” potremo abbandonarci a massaggi, saune, piscine e trattamenti relax, davvero magici.

Qui potremo staccare la spina e prenderci del tempo solo per noi, circondati dalla natura lussureggiante del luogo. Sempre a Merano, poi, potremo visitare i giardini botanici di Castel Trauttmansdorff, paesaggio floreale che offre scorci davvero incantevoli.

