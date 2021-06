In commercio esistono davvero tantissimi detersivi che promettono di rendere ancora più bianchi i nostri capi. Il problema è che nonostante siano prodotti regolamentati e testati molti di questi contengono additivi chimici non proprio del tutto biodegradabili.

La presenza di queste sostanze potrebbe nel lungo periodo apportare effetti devastanti sia all’ecosistema del nostro pianeta sia alla nostra salute.

In questo articolo quindi andremo a vedere come realizzare un detersivo fai da te che ci permetterà di sprecare anche pochissime risorse.

Ecco il metodo rivoluzionario e 100% ecologico che renderà i nostri capi ingialliti perfettamente bianchi come fossero nuovi

Il detersivo che realizzeremo oggi è composto da ingredienti facilmente reperibili.

Questa formula è davvero super efficace su tutti quei capi bianchi ormai ingialliti dal tempo, dallo sporco e dai vari lavaggi.

Ci serviranno:

a) 50 ml di detersivo ecologico per piatti;

b) 2 cucchiai di Sapone di Marsiglia grattugiato;

c) 50 ml di citrato di sodio liquido;

d) 1 cucchiaio di carbonato di sodio (Soda Solvay);

e) 1 cucchiaio di percarbonato.

Procedimento ed accortezze

Con gli ingredienti sopra esposti possiamo creare una scorta di detersivo praticamente illimitata.

Questo però andrà riposto in una pallina dosatrice da inserire direttamente nella lavatrice.

Se vogliamo creare una scorta da avere sempre a portata di mano misceliamo solo la parti polverose, come la Soda Solvay, il percarbonato ed il Sapone di Marsiglia.

Aggiungeremo le parti liquide soltanto nel momento del bisogno, ossia prima di iniziare con il lavaggio dei nostri bucato di capi bianchi.

Quindi ecco il metodo rivoluzionario e 100% ecologico che renderà i nostri capi ingialliti perfettamente bianchi come fossero nuovi. Questo detersivo è adatto per lavaggi con temperature superiori a 40°, per capi bianchi resistenti.

Nel caso vi siano macchie super ostinate consigliamo un pretrattamento con acqua ossigenata applicata localmente sullo sporco. Attenzione però a non farla agire per troppo tempo, ma piuttosto inseriamo subito i capi pretrattati in lavatrice.

