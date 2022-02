Il legno è sicuramente uno dei materiali predominanti del nostro arredamento di casa. Utilizzato essenzialmente per la sua versatilità ed eleganza, questo materiale è in grado di dare calore a qualsiasi ambiente, rendendolo accogliente.

Il legno tuttavia è molto delicato e potrebbe soffrire se esposto a particolari sbalzi di temperatura e, soprattutto, di umidità. Inoltre, potrebbe rovinarsi anche a causa dell’eccessivo accumulo di polvere e sporcizia. Quindi, è importante prendersi cura di questo materiale durante le operazioni di pulizia, utilizzando prodotti specifici.

In commercio sono disponibili svariati prodotti adatti alla pulizia ed al trattamento delle superfici in legno. Però, in realtà, molte persone preferiscono utilizzare anche rimedi naturali e fai da te, che permettano pure di risparmiare un po’ di soldi. In questo articolo sveleremo tutti i passaggi per realizzare un detergente per legno davvero eccezionale utilizzando prodotti facilmente reperibili.

Infatti, per pulire efficacemente i mobili in legno senza aceto e limone, ecco lo spray 100% naturale da provare subito

Uno degli ingredienti più utilizzati per il trattamento del legno è il sapone nero all’olio d’oliva. Si tratta essenzialmente di un prodotto vegetale ecologico e biodegradabile, di colore scuro e dalla consistenza pastosa.

Come abbiamo visto in altre occasioni, questo detergente naturale potrebbe essere molto efficace per svariati scopi. Infatti, viene spesso consigliato per la pulizia delle stoviglie, perché è in grado di eliminare e sgrassare macchie di unto ed incrostazioni ostinate. Oppure viene utilizzato anche per la pulizia del bucato.

Tornando però al trattamento del legno, possiamo sfruttare le proprietà del sapone nero all’olio d’oliva mescolandolo insieme ad altri ingredienti. Ci serviranno:

500 millilitri di acqua;

un cucchiaino di sapone nero all’olio di oliva;

qualche goccia di olio essenziale all’eucalipto.

Modalità d’uso

Quindi, per pulire efficacemente i mobili in legno aggiungiamo l’acqua tiepida nel contenitore spray e facciamo sciogliere il sapone. Lasciamo raffreddare la miscela e, dopo di che, aggiungiamo le gocce di olio essenziale, per donare anche un profumo delicato alle superfici trattate.

A questo punto non ci resta che umidificare un panno in microfibra, spruzzare su di esso un po’ di miscela e passarlo sul legno. Oltre ai mobili possiamo pulire anche pensili della cucina, porte, persiane, credenze e così via. Per quanto riguarda invece la pulizia dei pavimenti in parquet consigliamo l’utilizzo di questo detergente multiuso davvero super efficace.