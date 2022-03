Fra poco arriva uno dei periodi più ricchi dell’anno per quanto riguarda frutta e verdura. Alcuni esemplari però cominciano già a trovarsi sul mercato. Per questo oggi forniamo una ricetta per cucinare delle deliziose barbe di frate, note anche come agretti. Queste sono ricche di vitamine A e C e contengono dei preziosi sali minerali come fosforo e magnesio. Vediamo insieme come cucinare questo delizioso contorno di stagione, perfetto per fare un pieno di gusto e vitamine. Bastano infatti pochissime mosse per portare in tavola questo piatto che delizierà tutta la famiglia.

Serviranno:

1 spicchio d’aglio;

2 mazzetti di barba di frate;

4 acciughe sott’olio;

olio extravergine di oliva q. b.;

pepe nero q. b.;

sale q. b.

Questo delizioso contorno di stagione ci permette di fare un pieno di vitamine e di gusto

Prima di tutto è necessario sciacquare molto bene la verdura, che spesso presenta del terriccio e delle impurità. Quindi, una volta fatto, bisogna munirsi di pazienza e di un buon coltello per eliminarne tutte le parti finali. Pelare poi anche uno spicchio di aglio, rimuovendone l’anima. Infatti, questa è la parte che risulta meno digeribile. In questo modo le barbe di frate saranno pronte per essere cucinate.

Mettere a bollire quindi una pentola di acqua e attenderne il bollore. Quando questo avverrà, salare leggermente. Non esagerare perché la preparazione di per sé risulterà già sapida. Buttare gli ortaggi e far cucinare per circa 5 minuti. Nel frattempo, sgocciolare le acciughe per rimuovere il più possibile l’olio in eccesso. In un tegame metterle con lo spicchio di aglio e fare dorare quest’ultimo. Quando questo avrà assunto un altro colore, rimuoverlo dalla preparazione. Infatti avrà svolto il suo ruolo di insaporitore naturale.

Unire poi gli ortaggi resi più morbidi e farli saltare per 15 minuti, mantenendo la fiamma al minimo e girando il più spesso possibile. Alla fine di questo tempo si sarà creata una deliziosa cremina: quindi assaggiarla e se necessario aggiungere un pizzico di sale. Cospargere il tutto però di pepe nero secondo il proprio gusto e mescolare bene, servendoli ben caldi. Se si volesse provare una ricetta alternativa con questa materia prima, ecco un modo per portare in tavole le barbe di frate belle filanti. Se si cerca una fonte di carboidrati con cui accompagnarle, consigliamo di provare queste patate scientifiche.

