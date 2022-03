Il Sistema Pubblico d’Identità Digitale, o SPID, è diventato ormai parte integrante delle vite dei cittadini italiani.

Grazie a questo metodo di riconoscimento online è possibile accedere a diversi servizi. Uno di questi, per esempio, è il NoiPA. Si tratta di un sistema telematico utilissimo per la gestione di stipendi e adempimenti vari. È un portale ufficiale del Ministero dell’Economia e Finanza. Questo vuol dire che le transazioni sono sicure e garantite.

Lo SPID è uno dei metodi attraverso cui si può accedere al portale NoiPA. Di certo, è uno dei sistemi più sicuri per entrare nella propria area privata. Può, però, accadere che, per qualche motivo, il sistema non funzioni correttamente. Sarà capitato a molti: si prova a inserire le credenziali d’accesso e, invece di entrare nell’area privata del sito, la procedura si blocca.

Intanto, se non si riesce ad accedere, la prima cosa da fare è controllare di aver inserito nome utente e password giusti. Bisogna stare attenti alle maiuscole e minuscole e a tutti gli eventuali simboli che ci possono essere. La memoria a volte può tradire, quindi è buona norma e regola segnare tutte queste credenziali importanti su un’agendina apposita. Magari una classica rubrica con l’indice alfabetico, dove poter scrivere tutte queste importanti informazioni.

Se non si riesce ad accedere al NoiPA o all’INPS perché lo SPID non funziona ecco la semplice procedura

In questo caso, però, l’esempio non tiene conto di eventuali errori di trascrizione.

Se non riusciamo è probabile che lo SPID non funzioni. Di norma, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale ha durata illimitata. Una cosa da fare subito per verificare che non ci siano problemi con quelle credenziali è contattare il proprio provider di servizi. Ad esempio Poste Italiane, o Aruba, o Infocert ID. Dipende da dove e con chi si è attivato lo SPID.

Ogni operatore ha il proprio sistema, ma di norma ci sono dei form online da compilare o dei numeri verdi dove poter chiamare. Basta fare una breve ricerca online per avere tutti i contatti necessari.

Nel caso in cui si siano proprio perse le credenziali, ogni provider prevede anche le necessarie procedure di recupero. Attraverso queste procedure è anche possibile cambiare e ripristinare la password.

Di norma, se lo SPID non funziona questi accorgimenti dovrebbero bastare a risolvere. Ma, se proprio non si riesce, è possibile cambiare provider. La procedura non comporta costi, obblighi o conseguenze particolari.