Questo concorso prevede solo la prova orale per lavorare a tempo indeterminato nell’affascinante mondo dello sport 

Il sogno di molti adolescenti, campioni in erba nel proprio sport, è quello di poter continuare a lavorare da grandi nelle loro discipline. Sarebbe il famoso cerchio che si chiude, coniugando passione e lavoro.

Al riguardo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ossia il CONI, ha appena indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 50 unità complessive. In attesa del prossimo concorso INPS (qui i dettagli), presentiamo i passaggi chiave dell’avviso in questione. Anticipiamo solo che questo concorso prevede solo la prova orale per lavorare a tempo indeterminati nell’affascinante mondo dello sport.

Il concorso del CONI

Il CONI ha indetto un bando di concorso, per titoli e prova orale, per 50 posti a tempo indeterminato e riservato al personale di Sport e Salute SpA. Nel dettaglio, le figure ricercate sono le seguenti:

n. 3 unità con incarico dirigenziale di livello non generale;

n. 8 unità per l’Area dei professionisti, primo livello;

n. 21 unità per l’Area C, livello economico 1;

n. 13 unità per l’Area B, livello economico 1;

n. 5 unità per l’Area A, livello economico 1;

Quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione al bando?

L’art. 2 ribadisce anzitutto che la prima condizione è la presenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Sport e Salute SpA. Il bando di concorso è infatti riservato al personale avvalso ex decreto legge n. 5 del 2021.

Si richiede la maggiore età e la cittadinanza italiana o di altro Stato UE o comunque il rispetto delle condizioni poste alla lettera a) del 1° comma art. 2. Ancora, è richiesto il godimento dei diritti civili e politici, la partecipazione all’elettorato attivo e l’assolvimento di eventuali obblighi di leva. Infine non bisogna risultare destituiti o dispensati da un impiego presso la P.A. e occorre non aver riportato condanne penali.

Il requisito del titolo di studio varia a seconda del profilo al quale ci si candida. Si spazia dall’assolvimento dell’obbligo scolastico (Area A) alla laurea triennale o magistrale, o specialistica o a ciclo unico, fino all’iscrizione all’Ordine di riferimento.

Domande e termini di inoltro

Le istanze di partecipazione al concorso andranno inoltrate all’indirizzo PEC dotazioneorganica@cert.coni.it, entro la mezzanotte del 26 dicembre.

Le domande dovranno avere in oggetto il riferimento al bando in questione e andranno redatte secondo il modello allegato n. 1. Ogni candidato compilerà, sotto la propria responsabilità, i vari campi della domanda, rilasciando le informazioni del caso.

Infine andranno allegati copia del documento di riconoscimento, del CV e dei titoli di studio, oltre a quelli che il candidato reputa utili (e attinenti) alla selezione.

Questo concorso prevede solo la prova orale per lavorare a tempo indeterminati nell’affascinante mondo dello sport

La Commissione esaminatrice disporrà in tutto di 300 punti, ripartiti tra (massimo) 100 punti per i titoli e (massimo) 200 punti per l’esame colloquio. L’Allegato A del bando dettaglia quali sono i titoli valutabili e i relativi punteggi.

Le prove orali del concorso consisteranno in un esame colloquio, professionale e/o tecnico. Le materie oggetto della discussione variano a seconda del profilo per il quale ci si candida e l’art. 6 dettaglia gli argomenti al riguardo.

In chiusura, invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando per sciogliere gli eventuali dubbi, anche in relazione a casistiche particolari.

Approfondimento

Occhio a questi interessanti concorsi del Ministero della Difesa per complessive 128 assunzioni a tempo indeterminato.