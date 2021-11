Indecisi su cosa regalare per Natale ai nostri figli e alle persone care? Se non abbiamo alcuna intenzione di fare brutta figura e siamo certi che non ne abbiano già uno, questo strumento potrebbe essere la svolta. Perfetto per studiare, leggere, prendere appunti e dare vita a contenuti creativi. Inoltre, grazie alle dimensioni contenute e alla sua leggerezza è perfetto per chi ama guardare le serie televisive nel letto o in viaggio.

A Natale per amanti delle serie televisive e studenti non c’è regalo migliore di questo. Qualcuno avrà già fiutato di cosa stiamo parlando, ma l’idea di spendere tanto non aiuta di certo. Tuttavia, ci sono alcuni modelli economici, poco conosciuti e dalle grandissime potenzialità, perfetti per un utente medio. Dai video ai film, dalle chat alla navigazione web e alla scrittura, dalla creazione di progetti multimediali al disegno. Non a caso tempo fa scrivemmo “A che serve avere un portatile pesante ed ingombrante quando basterebbe un tablet con questi comunissimi accessori?”. Al di là delle indiscutibili potenzialità di questo strumento, ciò che forse ci sorprenderà di più sarà proprio il prezzo.

Un tablet funzionale, senza limiti in potenza e velocità, con uno schermo grande ed economico? Noi siamo riusciti a pescare alcuni modelli dai maggiori produttori di questi dispositivi, quali Huawei e Lenovo. Se non abbiamo grosse pretese, le soluzioni di seguito potrebbero essere i regali perfetti da fare a Natale. Vediamo quali sono e cosa offrono.

Sul sito ufficiale di Lenovo troveremo diversi modelli di tablet. Fra quelli aventi un prezzo contenuto, spiccano Tab M10 e M10 Plus. La differenza principale sta nel quantitativo di memoria RAM e di archiviazione. Per aprire più app contemporaneamente e salvare grosse quantità di dati in memoria, il secondo potrebbe essere la soluzione più adatta del duo.

Huawei offre anch’essa un’ampia gamma di tablet per ogni esigenza e tasca. Il loro modello economico e senza compromessi è il MatePad T 10s nella versione da 4GB di RAM e 64GB o 128GB di archiviazione. Come per Lenovo, esiste anche in questo caso una configurazione con meno memoria, ma è da avere chiaro in mente i possibili svantaggi nell’utilizzo intensivo.

E il prezzo?

Entrambi i tablet costano intorno ai 200 euro, prezzo variabile in base agli sconti presenti.

