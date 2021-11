Il sogno della carriera militare affascina da sempre milioni di giovani. Servire la Patria in divisa permette di coronare un sogno e di portare a casa uno stipendio.

In questa sede la Redazione di ProiezionidiBorsa accenderà i fari solo su alcuni bandi attivi, illustrandone i passaggi chiave. Dunque, occhio a questi interessanti concorsi del Ministero della Difesa per complessive 128 assunzioni a tempo indeterminato.

I bandi con scadenza 12 dicembre 2021

Il primo bando del Ministero della Difesa (MdD) rimanda alla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 90 del 12 novembre e contiene più concorsi.

Una selezione, per esami, riguarda l’ammissione di 10 allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e 5 allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC). Essi parteciperanno al 128° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea, con obbligo di ferma di 12 anni. Un altro concorso, per titoli e esami, riguarda 30 allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e speciale dell’Aeronautica Militare.

L’art. 1 del bando specifica le ripartizioni dei posti, mentre l’art. 2 precisa quali e quante sono le riserve dei posti.

Tra i requisiti, occorre in particolare aver compiuto 17 anni e non aver superato il giorno di compimento del ventitreesimo anno per i concorsi AUPC e AUNC. Invece non bisogna aver superato il giorno di compimento del trentottesimo anno per il concorso AUFP. Molto più articolato il requisito del titolo di studio: diploma o laurea a seconda del concorso a cui ci si candida.

Le domande saranno gestite dal portale dei concorsi online del MdD, a cui gli interessati accederanno tramite proprie credenziali. Lo svolgimento del concorso prevede una prova scritta e accertamenti psico-fisici. Inoltre, accertamenti attitudinali per i candidati AUFP, tirocinio e prova di inglese per i candidati AUPC e AUNC, valutazione dei titoli di merito per i candidati AUFP.

I 63 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina Militare

La G.U. n. 91 del 16 novembre illustra invece i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 63 ufficiali in servizio permanente. I selezionati saranno assegnati nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina Militare, anno 2022, così come specificato al primo articolo del bando.

Il primo comma dell’art. 2 specifica invece le categorie di concorrenti che possono partecipare alla selezione. Quanto ai limiti di età, a seconda del ruolo per il quale ci si candida, occorre non aver superato il giorno di compimento del 52°, 30 ° o 35° anno. Infine, anche in questo caso è richiesto il diploma o la laurea (ed eventuale abilitazione all’esercizio della professione) in base al profilo al quale ci si candida.

Le domande sono gestite dal portale dei concorsi online del MdD e c’è tempo fino al 16 dicembre per potersi candidare. Infine, lo svolgimento dei concorsi prevede 2 prove scritte, la prova di lingua inglese, la prova orale, la valutazione dei titoli e accertamenti psico-fisico-attitudinali.

La G.U. n. 94 contiene 2 bandi, di cui uno relativo al reclutamento di 3 guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare-marittimo. Il secondo concorso, per titoli ed esami, riguarda la nomina di 17 Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo dei Corpi della Marina Militare.

Come nel caso dei bandi precedenti, vi sono diversi profili messi a concorso, da cui dipendono (in parte) e requisiti di accesso e le prove del concorso. Ricordiamo solo che anche in questo caso le istanze andranno inviate tramite il portale già citato. Infine, la scadenza per partecipare agli ultimi 2 concorsi è fissata al 26 dicembre.

In chiusura, invitiamo il Lettore interessato a prendere visione integrale del bando di proprio interesse. Vi sono, infatti, diverse casistiche particolari non affrontate in questa sede, ma di cui è bene tenere nota.

