Ogni donna vuole sempre presentarsi al meglio e per questo tutto ciò che concerne l’aspetto richiederà una certa cura.

Ci si sottoporrà a vari trattamenti, ma si selezioneranno anche indumenti e accessori da indossare.

A contribuire all’estetica però non sono solo le forme, ma anche le tonalità cromatiche. Tanto più che ve ne sono alcune esaltate dalle tendenze e in grado davvero di porre sotto i riflettori.

In particolare vi è una nuance calda e luminosa perfetta per tutte le età e che trova largo spazio nel Mondo beauty e della moda.

Non solo colori fluo

Quest’estate stiamo assistendo a una grande rivincita dei colori accesi e vivaci. Quelli dell’arcobaleno, nonché quelli in versione fluo stanno davvero dettando legge.

Non dobbiamo pensare però che siano le unica nuance in voga; infatti, ve ne sono anche altre meno appariscenti ma ricche di fascino.

Un colore nello specifico sta riscuotendo grande successo già da tempo e continua a conquistare. Si tratta del caramello, questo colore è di moda nell’estate 2022 per capelli e outfit.

Una sorta di marrone caldo molto chiaro e lucente, uguale a quello del caramello che otteniamo con lo zucchero.

Una tonalità che ha trovato già largo impiego quale tinta per capelli, perché dona movimento e luce alla capigliatura, nonché come smalto per le unghie. Come smalto lo si può sfruttare adoperando anche alcune tecniche per fare a casa le unghie senza gel.

Per quanto concerne gli outfit si rivela però una vera chicca e un must da non trascurare.

Questo colore è di moda nell’estate 2022 per capelli e unghie ma anche per abbigliamento, borse e scarpe

I nostri look potranno giocare col colore caramello indossandone diverse sfumature. Un total look con abito, scarpe e borsa caramello non stonerà assolutamente né sarà visivamente chiassoso.

Vi è però da sottolineare che il massimo del risultato l’otteniamo abbinandolo ad altri colori e si combina bene davvero a una svariata gamma.

Sta da dio ad esempio con il jeans. Un abito denim ad esempio lo si potrà associare a dei sandali caramello e magari anche a una borsa della medesima tonalità. Magari una a secchiello realizzata all’uncinetto, un accessorio che sta davvero andando forte.

Naturalmente anche una boho bag caramello risulterà trendy, così come espadrillas, zeppe e décolleté del medesimo colore.

Altri abbinamenti

Non meno bene si abbinerà una giacca color caramello su un pantalone o una gonna di jeans, magari combinato con top e sneakers bianche. Un look casual ma davvero chic.

Possiamo optare però anche per shorts, bermuda e pantaloni a palazzo color caramello. Al di sopra vi potremo indossare bluse e camicette bianche ma non solo. Anche il blu scuro vi farà un figurone. Non meno bene vi staranno colori pastello come il rosa antico, il verde salvia e l’azzurro carta da zucchero. Chi ama una maggiore vivacità cromatica potrà divertirsi ad associarlo con il fucsia, il giallo e con un altro tono gettonatissimo: il verde acido.

Dunque sfruttando un colore diventato un classico di ogni palette potremo creare tanti outfit stilosi senza rinunciare agli altri indumenti del nostro guardaroba.

