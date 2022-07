Ci addentriamo in un mese intenso sia per la temperatura, che per le storie e le avventure che si potrebbero aprire davanti a noi. In un certo senso l’anno è ad un punto di svolta.

Quando viviamo le città deserte e silenziose di notte, tutti ci immergiamo nei nostri pensieri più profondi. Così come quando il brivido dei viaggi e delle nuove persone conosciute ci tocca, ci sentiamo nuovamente vivi e forse pronti a buttarci a braccia aperte verso nuove sensazioni.

Gli ultimi mesi sono stati altalenanti per molti. Per gli Scorpione certamente, che dopo un grande sforzo lavorativo potrebbero essersi adagiati sugli allori. Oppure anche per i Gemelli, che talvolta hanno vacillato nell’incertezza delle sfide da affrontare.

Come al solito, però, prevale l’energia di quanti vedono positivo. E questo inizio di settimana potrebbe sorridere perlomeno a Capricorno e Toro. Infatti scaleranno ogni classifica di successo e fortuna questi 2 segni visto che avranno un’energia e una propositività pazzesca. Vediamo come.

Non è solo un fatto di attitudine

“Cuore allegro, il ciel l’aiuta”. Questo dice un famoso adagio. È certamente vero per il Sagittario, che prosegue con il suo mese di grazia. Non sente la paura perché vuole sempre trovare una luce in fondo al tunnel. Il periodo ombroso potrebbe essere passato, ma meglio mantenere l’attenzione alta. Un ostacolo d’amore potrebbe infatti metterli a dura prova.

I figli del Capricorno sono rinvigoriti dall’estate. Si lamentano, ma poi sono tra i primi ad arrotolarsi le maniche della camicia per risolvere i problemi. Solo che spesso lo fanno quando non hanno altre alternative. Invece, dovrebbero sfruttare la propositività del momento per prevenire alcune situazioni che potrebbero mettere loro angoscia.

Il solo problema è la concentrazione. Quindi olio di gomito e continuare a veleggiare con questo ritmo.

Scaleranno ogni classifica di successo e fortuna questi 2 segni zodiacali oltre il Sagittario grazie alla Superluna piena di luglio

I rappresentanti del Toro sembrano essere, a tratti, sereni. Ma non solo esteriormente. Sembrano raccogliere i frutti di un lungo lavoro mentale, che in passato ha portato talvolta delusioni, ma che li hanno fortificati. Ricordiamo così che la vera forza non è sempre quella del lupo o del leone, che vanno all’attacco, ma anche della quercia che con possanza resiste alle avversità. Attenzione poi, perché una sorpresa d’amore potrebbe portare caos creativo nella loro vita.

Per quanti non sono ancora soddisfatti dell’amore, potrebbero dare un’occhiata alla famosa linea della mano. Ma attenzione però, perché se notiamo una forma particolare potremmo avere grossi guai in arrivo.

