Ogni donna ci tiene alla propria estetica e a presentarsi perfettamente dalla testa ai piedi, senza ovviamente trascurare le mani. D’altronde quest’ultime sono tra le parti che stanno spesso in primo piano, nonché tra quelle che gli uomini osservano di più.

Porgere una mano curata, ad esempio quando ci si presenta, ha ben altro effetto rispetto a una trascurata. La mano dovrà avere una pelle morbida e levigata, ma anche unghie ordinate e ben trattate.

Bisognerà prestare dunque attenzione alla loro forma, ma anche al colore e a possibili decorazioni di nail art.

Unghie chic

Molto spesso per abbellire le unghie si va dall’estetista, magari per farsele fare con il gel. Questo perché in casa spesso si tende a occuparsene in modo più semplice, avendo meno strumenti.

Nel caso però si voglia risparmiare tempo e denaro ed optare per soluzioni casalinghe, si può fare tranquillamente, senza rinunciare ad avere unghie chic.

Si potrebbe scegliere di realizzare il french, tornato tanto in voga, ma anche altre opzioni facilissime e trendy.

Le tendenze di quest’estate, infatti, permettono a tutte di ottenere delle unghie all’ultima moda in modo semplice e senza grandi attrezzature. Ci serviranno infatti solo gli smalti e al massimo qualche pennellino sottile.

In voga è il cosiddetto skittle, che prevede di tingere le 5 unghie di ogni mano con un colore diverso. Un’idea che si presta benissimo anche sulle unghie più corte. Per fare lo skittle ci si potrà ispirare ad alcune varianti molto gettonate.

La prima è realizzare una sorta di degradé su tutta la mano, utilizzando un unico colore in più sfumature. Gli smalti saranno stesi di modo da andare da quelli chiari a quelle scuri.

Allo stesso tempo si potrebbe anche partire da un colore base e poi usare colori diversi, ma che lo richiamino e includano.

Per fare in casa le unghie anche corte senza gel sono queste le tendenze estive 2022 oltre al french

Lo skittle, però, si può realizzare anche con 5 colori completamente differenti tra loro, purché siano di tendenza. Possiamo usare ad esempio degli smalti fluo, che stanno diventando una vera mania quest’estate.

Qualora preferissimo qualcosa di meno vivace e tendessimo a uno stile più romantico, perfette anche tonalità pastello diverse tra loro. Un’idea carina, molto diffusa sul web, è quella di realizzare un vero e proprio arcobaleno, richiamando i colori principali dello stesso.

Per una serata particolare, naturalmente, nessuno ci vieta di mixare diversi smalti glitter.

Infine, servendosi di qualche pennellino sottile, si potrebbe unire lo skittle a un’altra tendenza: lo swirl. Quest’ultimo prevede la creazione di alcune onde su sfondo nude o colorato.

Non sono difficili, naturalmente dovremo farci un po’ la mano per farle. Nel caso sbagliassimo possiamo rimediare con acetone o dei rimedi casalinghi sostitutivi che eliminano lo smalto.

Dunque per unire le 2 tecniche si potrebbe creare uno sfondo con uno smalto color carne e tracciare su ogni unghia un’onda di un colore diverso.

Quest’estate, dunque, per fare in casa le unghie anche corte senza gel non avremo problemi, seguendo le tendenze.

