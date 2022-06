Quando si va avanti negli anni si ha spesso il dubbio circa la propria mise. Infatti, si teme che alcuni indumenti e mode possano non essere più adatte. Allo stesso tempo però non si vuole certo rinunciare a un look ricercato e stiloso.

Bisognerà dunque valutare bene i capi da avere nel proprio guardaroba, tanto più perché non si vorrà correre il rischio che gli stessi ci attribuiscano anni in più. Al contrario, se possibile, alleggerirsi di qualche anno risulta sempre cosa ben gradita.

A crearci dubbi potrebbe essere soprattutto il periodo estivo che si presenta spesso con mode che sembrano guardare più all’adolescenza. Di conseguenza non sempre è facile trovare l’abbigliamento casual per vestirsi bene a 50 anni in estate.

Look per tutti i giorni in città e al mare

La moda contemporanea, per fortuna, non propone solo stili adatti alle giovanissime, bensì look che si prestano alla grande anche per le signore mature. Dal web, dalle riviste e dalle collezioni infatti arrivano idee per outfit dal gusto raffinato e classico perfetti per tutte le età.

Una tendenza armoniosa e sobria è quella cosiddetta marinara. Quest’ultima gioca con alcuni colori in particolare e non troppo accesi: bianco, rosso e blu navy.

Abiti e maglie si tingono dunque di righe che combinano uno degli ultimi 2 colori con il bianco. Un abbigliamento che si completa poi con gonne, pantaloni e giacche in blu navy, spesso dotati di un piccolo vezzo poco vistoso: bottoni dorati. Un elemento che richiama le giacche dei capitani della Marina e che, coniugato in versione femminile, illumina il vestiario.

L’abbigliamento casual per vestirsi bene a 50 anni in estate e sembrare più giovani deve seguire queste tendenze

Oltre allo stile marinaro, se ne sta facendo largo anche un altro, soprannominato Coastal Style. Lo scopo di quest’ultimo è riprendere il tipico abbigliamento costiero.

Anche quest’ultimo gioca molto con il blu navy, ma anche con altre tonalità poco chiassose. Bianco, panna, beige e azzurro pastello sono le nuance di punta di questa tendenza. Nuance che valorizzano l’abbronzatura, da ottenere anche senza sole e lampade.

Altra caratteristica fondamentale del Coastal Style è la scelta dei materiali, vi dominano quelli naturali. Per quanto riguarda scarpe, borse e cappelli, si punterà sulla paglia, il legno, la rafia e la corda. Mentre ben accette le fibre fresche come cotone e lino per gli indumenti.

Un grande vantaggio di questa tendenza dell’estate sta nel taglio degli abiti. Per rispondere appieno a quanto propugnato, dovranno essere lineari, morbidi e semplici. Niente capi attillati dunque, né con dettagli che appesantiscono la silhouette.

In questo modo anche se si ha qualche kg in più lo si riuscirà tranquillamente a mascherare.

Quindi anche dopo i 50 anni si può conciliare raffinatezza e moda nei vari outfit estivi da portare al mare e in città.

