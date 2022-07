Le ricette per fare una granita siciliana al limone senza gelatiera e la famosa brioche col tuppo

Dopo un lungo e freddo inverno è arrivata l’estate. Le temperature elevate ci fanno cambiare le nostre abitudini, infatti ci trucchiamo in modo leggero e mettiamo vestiti in cotone, per non parlare della tavola dove preferiamo piatti saporiti, ma poco elaborati.

A partire dalla colazione, invece del latte caldo, magari consumiamo uno yogurt. Lo spuntino sarà a base di frutta o gelato.

Se siamo stati in Sicilia forse abbiamo nostalgia della tipica colazione estiva di quell’isola. Difatti, proviamo a prepararla a casa.

Ecco le ricette per fare una granita siciliana e la tipica brioche con il tuppo, il termine siciliano per indicare lo chignon. Per fare queste occorrono:

a) 250 g di farina Manitoba;

b) 250 g di farina 00;

c) 250 ml di latte;

d) 3 uova;

e) 50 g di burro;

f) 10 g di lievito fresco di birra;

g) 70 g di zucchero;

h) 1 cucchiaino di miele;

i) scorza grattugiata di 1 limone biologico;

l) 1 bustina di zafferano;

m) sale.

Procedimento per l’impasto

Intiepidire leggermente il latte, togliere dal fuoco e inoltre mettere in una ciotola capiente. Sciogliere nel liquido il lievito e lo zafferano, mescolando. Oltre a questo, setacciare le farine e unirle al latte, insieme al burro a temperatura ambiente, allo zucchero e al miele, ad un pizzico di sale e alle uova sbattute. Inoltre grattugiare il limone e cominciare a lavorare gli ingredienti.

In tal modo, ottenuto un impasto omogeneo, coprirlo con uno strofinaccio o una pellicola e farlo lievitare per 2 ore. Trascorso il tempo, prendere un po’ di pasta e formare via via delle palline di circa 70 g l’una ed inoltre, con l’impasto rimasto, formare palline più piccole da mettere al centro delle brioche già formate, schiacciando leggermente.

Mettere le brioche su una teglia con carta forno e far lievitare un’ora. A questo punto, mescolare del latte e un tuorlo d’uovo e spennellare la superficie. Per quanto riguarda la cottura, cuocere in forno a 180 gradi per 15/20 minuti.

Le ricette per fare una granita siciliana al limone senza gelatiera e la famosa brioche col tuppo

Per di più per una buona e dissetante granita prepariamo:

a) 650 ml di acqua;

b) 350 ml di succo di limoni biologici;

c) 350 g di zucchero;

d) scorza di limone;

e) sale.

In una pentola versare l’acqua, lo zucchero, un pizzico di sale e ancora aggiungere la scorza del limone e far cuocere, mescolando, per poi spegnere solo dopo 8 minuti dal bollore. Uno dei trucchi per fare raffreddare velocemente la pentola consiste nell’immergerla nel lavandino con dell’acqua e ghiaccio. A questo punto rimuovere la scorza, versare nel nostro liquido, ormai freddo, il succo di limone e trasferire il tutto in una pirofila o stampo per dolci. Porre in freezer e mescolare ogni ora.

Dopo almeno 6 ore rendiamo omogenea la granita con un frullatore a immersione e serviamola con le briosche.

