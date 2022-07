Vicino all’Italia possiamo veramente essere sorpresi dall’immensità di posti magnifici che possiamo trovare. E non è per forza necessario andare lontanissimo, alcuni di questi si trovano proprio vicini a noi. Poi è certo che, se vogliamo andare a visitare Zurigo da Milano, la distanza sarà molto inferiore rispetto al partire da Napoli. Il Sud ha la fortuna di avere un mare pazzesco e il Nord di avere facile accesso all’estero.

Oggi siamo spesso alla ricerca di località nuove da vedere e da esplorare. Posti dove vogliamo passare il weekend o magari anche semplicemente una sola giornata. Però non vogliamo andare nei soliti luoghi che ormai sappiamo perfettamente essere abbastanza gettonati e inflazionati. Ma cerchiamo dei posti in cui non siamo mai stati e che almeno, anche se sono pieni, visitiamo con piacere perché nuovi ai nostri occhi.

Chi vive al Nord ha spesso come meta mare la Liguria. Ad esempio, un luogo molto bello da vedere è Spotorno. Però non dobbiamo dimenticarci che a pochi passi c’è la Francia, con la sua Costa Azzurra. E se già ci stiamo recando in Liguria perché non allungare di poco per arrivare in Francia?

Questo colorato borgo sul mare vicino all’Italia è ricco di spiagge bellissime e giardini da favola

Parliamo di una città sulla riviera francese nel sud-est della Francia che si chiama Mentone, in francese Menton. È una cittadella veramente sensazionale. È ricca di arte, di storia, di mare e di giardini fantastici. Viene inoltre chiamata la città del limone in Costa Azzurra.

È una città i cui colori ricordano molto quelli di vari borghi liguri, ma ovviamente la somiglianza era abbastanza scontata dato che si trova quasi al confine con l’Italia. Un lungomare spazioso con delle palme ci porta subito in vacanza. Un vero gioiello della riviera che si trova a pochi passi dall’Italia. E perché allora non andarci?

Cosa fare e le spiagge di Mentone

Ci sono varie spiagge in zona e sono tutte molto belle. Le possiamo trovare con i ciottoli, con la ghiaia e ovviamente anche con la sabbia. Qui le spiagge sono pubbliche e sono però sorvegliate da bagnini di salvataggio durante il periodo estivo.

Molto famoso è il Museo Jean Cocteau, che è stato inaugurato nel 2011 e l’edificio è stato disegnato dall’architetto Rudy Ricciotti. Il palazzo del Museo si trova proprio vicino al mare e la sua forma sinuosa e spigolosa al tempo stesso composta di vetri e rettangoli bianchi affascina tantissimo i turisti. Imperdibile è il Museo con il calare del sole che divenne la prima e più importante risorsa pubblica al Mondo dell’opera di Jean Cocteau.

Poi ci sono i giardini, alcuni classificati come Monumenti Storici o Giardini di Gran Pregio, quindi assolutamente da visitare. Mentone è un luogo che offre tantissime attività, tantissimi nuovi spunti, ristori e bellissimi posti tutti da vedere per rimanere con la bocca aperta. E così questo colorato borgo sul mare vicino all’Italia è ricco di tutto ciò che possiamo cercare in una vacanza. E si trova veramente a pochissimi passi dall’Italia.

