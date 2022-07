Continua la ricerca delle mete estive dove passare un fine settimana di luglio. Non quel luogo dove andare per la vacanza estiva, ma quel posto dove trascorre uno o due giorni lontano dal caldo della città. Un luogo dove passare la maggior parte del tempo in acqua per rinfrescarsi. Anche perché le temperature non sembrano affatto intenzionate a scendere. E quindi è meglio scappare dalle bollenti città per rifugiarsi in luoghi freschi e ventilati.

I luoghi di mare in Italia da vedere sono veramente tanti. Alcuni di questi sono anche sconosciuti, ma non perché non meritino di essere visti, ma perché ce ne sono così tanti che non sappiamo quali scegliere. E alla fine scegliamo sempre le solite mete. Ad esempio, a sud di Roma le zone più frequentate sono Sabaudia, il Circeo e Gaeta. Luoghi magnifici, ma ce ne sono anche altri.

Senza dimenticare il fatto che nel Lazio, oltre alle località di mare, ci sono anche degli spettacolari borghi medievali da visitare. Uno, ad esempio, è Arpino, che dista circa un’ora e mezza da Sperlonga.

Sempre in quelle zone lì, andando ancora più giù, quasi al confine con la Campania, abbiamo una spiaggia da mille e una notte.

Ecco una spiaggia dorata con un mare verde smeraldo e limpido tra Roma e Napoli dove rigenerarsi e rilassarsi

Parliamo della spiaggia dei Sassolini a Scauri, frazione di Minturno. Un luogo veramente incantevole e magico. Si trova praticamente quasi al confine con la Campania e dista da Roma quasi 2 ore di macchina, mentre da Napoli dista circa un’ora e venti minuti.

Un luogo molto pulito partendo dalla spiaggia fino all’acqua. Qui sarà possibile fare delle bellissime nuotate, dato che poco dopo l’acqua diventa profonda. Un’acqua che ha un colore incantevole, un verde smeraldo che poi diventa turchese.

Si chiama spiaggia dei Sassolini ovviamente per un motivo. E quindi, se non siamo abituati oppure non amiamo i ciottoli, portiamo con noi delle scarpine per evitare dolori ai piedi. Potremo così godere appieno di un luogo immerso nella natura che lascerà gli ospiti a bocca aperta.

È presente un parcheggio per le auto, ma se andiamo nei periodi o negli orari di punta questo potrebbe essere completamente occupato. Quindi, se ci rechiamo in macchina, cerchiamo di arrivare ad orari strategici per evitare di non trovare posto.

Ed ecco una spiaggia dorata con un mare verde smeraldo e pulito in cui possiamo rifugiarci quando in città fa troppo caldo, sia che viviamo nel Lazio sia in Campania.

