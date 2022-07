Quando qualcosa che abbiamo in casa non ci piace più, si è rovinato o semplicemente ha accumulato tanti anni di vita, solitamente non ci pensiamo due volte a spedirlo nell’immondizia. Questa scelta, però, potrebbe rivelarsi poco saggia, perché potremmo avere sottomano un tesoro da rimodernare, modificare e riutilizzare ancora.

Questo sarebbe possibile grazie al riciclo creativo che ci permetterebbe di creare soluzioni low cost per la nostra casa, simili a pezzi unici di design. Tra i materiali protagonisti di questo attacco d’inventiva si trovano anche le stoffe.

Impensabile, ma vero, possiamo riutilizzare i tovaglioli di stoffa, merletti, centrini e pizzi, federe, lenzuola e asciugamani, fino ad arrivare alle tende. Proprio di queste ultime parleremo nell’articolo di oggi, trasformandole in tre strepitosi oggetti per la casa e non solo.

3 modi creativi per riciclare le vecchie tende, anche corte e della nonna, e realizzare favolosi oggetti

Quando le tende sono ormai logore, si sono accorciate dopo mille lavaggi oppure arrivano direttamente dalla casa della nonna in eredità, piuttosto che buttarle potremmo appunto riciclarle.

Il primo progetto creativo consiste nel realizzare un tappeto che potremmo disporre all’ingresso di casa oppure in cucina, come passatoia. Per farlo basta ritagliare la tenda, dandole una forma rettangolare della grandezza che preferiamo.

Per evitare che i bordi si sfilaccino, rigiriamoli su sé stessi e fissiamoli con della colla per tessuti. Infine, ritagliamo un pezzo di rete antiscivolo per tappeti della stessa dimensione e il gioco è fatto.

In alternativa, sempre per un ottimo antiscivolo, potremmo disegnare la rete con una pistola di silicone sul retro del tappeto-tenda.

Progetto creativo numero 2

A partire dalla stoffa della tenda, potremmo realizzare delle modernissime tovagliette all’americana per apparecchiare la tavola. Per farle basta tagliare la tenda della dimensione e della forma che preferiamo, purché riesca a contenere piatti, posate e tovaglioli.

Per renderle ancora più particolari potremmo incollare tra di loro due pezzi di tenda diversi e creare tovagliette double face oppure ispirarci allo stile patchwork.

Progetto creativo numero 3

Infine, da una vecchia tenda possiamo ricavare delle bustine porta tutto. Per esempio, possiamo ritagliare un pezzo di stoffa rettangolare lungo 20 centimetri e largo 14 centimetri.

Tenendolo in verticale su un tavolo, ripieghiamolo su sé stesso lasciando fuori un lembo di 5 centimetri. Incolliamo i bordi con della colla per tessuti e al centro del lembo fissiamo un pezzettino di velcro, quello più morbido e vellutato.

Poi, in corrispondenza ma sul bordo della parte aperta della nostra bustina, attacchiamo dell’altro velcro, quello più rigido. In questo modo avremo realizzato una chiusura a strappo sicura e una piccola borsetta per custodire oggetti o da trasformare in profumatore per armadi e cassetti.

Allora, ecco qui 3 modi creativi per riciclare le vecchie tende e dare vita ad oggetti utilissimi in casa e non solo.

