Ci troviamo a Montecchio Vesponi a 4km da Arezzo nelle verdi colline della Val di Chiana. Nel percorrere la strada che da Castiglion Fiorentino raggiunge Cortona troviamo questa frazione di soli 1200 abitanti. Se alziamo gli occhi al cielo dalla strada di Montecchio possiamo vedere una costruzione bellissima e maestosa, degna di un episodio di “Vikings”.

Si tratta del Castello di Montecchio Vesponi. Questa fortificazione sorse nel IX secolo, era in origine feudo dei Marchiones. Ma vi ebbero diritti anche altre famiglie come gli Orselli e i Panzoni, e l’Abbazia di Farneta nella vicina Cortona. Il 1234 fu una data importante per Montecchio perché il comune di Arezzo lo ripopolò, lo rese un comune semilibero e contemporaneamente una vera e propria piazzaforte contro i comuni limitrofi di Cortona e Castiglione.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Questo castello incantato e misterioso nella Val di Chiana è perfetto da visitare per trasformare una classica domenica in famiglia in un’esperienza incredibile

Qualche anno dopo Arezzo trasformò il castello, ampliandone le mura e inglobando altri nuclei cittadini. Dopo numerosi scontri tra Arezzo, Perugia e Cortona dove divenne piazzaforte, nel 1383 divenne la residenza privata del capitano di ventura inglese John Hawkwood, italianizzato Giovanni Acuto. Nel XIX secolo subì innumerevoli restauri per mano di potenti famiglie. Tra esse i Servadio e i Budini-Gattai che rimisero in piedi anche la sua caratteristica torre.

La torre altissima e agile di circa 30 metri sovrasta il monte ed è visibile a km e km di distanza. Le mura si attorcigliano intorno al mastio per 265 metri e possiedono 8 torricelle. Oltre all’edificio centrale, rimangono all’interno alcune casupole del vecchio borgo quando Montecchio era un comune a parte, abitate soprattutto in epoca medievale da contadini e agricoltori.

La vicinanza di Arezzo e Cortona lo rende una tappa di nicchia da inserire in un percorso più ampio

La struttura è gestita in maniera privata quindi le visite sono possibili previa prenotazione tramite mail o chiamando al numero presente nel sito. Questo castello incantato e misterioso nella Val di Chiana è perfetto da visitare per trasformare una classica domenica in famiglia in un’esperienza incredibile.

Il castello è bellissimo da visitare nel periodo autunnale con la nebbia che irradia tutta la vallata casentinese sottostante rendendo l’atmosfera fiabesca. La gestione inoltre prevede innumerevoli eventi tutto l’anno. Da mostre, a concerti, eventi, visite ai vicini scavi, fino ad iniziative per bambini come spettacoli e letture di favole.

La vicinanza di Arezzo, Castiglion Fiorentino e Cortona a pochi km, lo rende anche una tappa più di nicchia e perfetta da inserire in un tour più grande che comprenda la val di Chiana e il Casentino. Per non parlare del Lago Trasimeno che si trova a circa 20 minuti di distanza e che permetterebbe ulteriori bellissime esperienze da vivere a pochi passi.