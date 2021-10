La vediamo nei film, serie tv e servizi fotografici delle case delle star. Tutti gli appassionati di moda ne desiderano una, una stanza dedicata ad abiti e accessori. Magari con una bellissima isola centrale in cui riporre gioielli, accessori e occhiali da sole. Purtroppo per problemi di spazio la maggior parte delle persone non può realizzarne una. Dedicare un’intera stanza all’abbigliamento in una casa di modeste dimensioni è complicato.

In realtà però esistono dei modi furbi per creare una cabina armadio anche in spazi più ristretti. Basta solo sapere come organizzare le stanze per regalarci questa zona solo per noi. Oggi vedremo come in poche mosse è possibile arredare una camera da letto ad hoc. E creare la nostra tanto desiderata cabina armadio personale.

Ecco alcuni consigli utili per creare la cabina armadio dei sogni anche con poco spazio

Se la nostra camera da letto è molto spaziosa possiamo crearla direttamente in muratura o cartongesso. In questi casi meglio rivolgersi ad un muratore esperto che potrà costruirla come preferiamo. Ricordiamoci solo di prendere bene le misure per essere certi che i nostri capi siano ben organizzati. Per guadagnare spazio pieghiamo in modo furbo tutti i vestiti. Soprattutto pantaloni e jeans che potrebbero occupare molto spazio. Come fare? Ne abbiamo già parlato in questo precedente articolo “Per fare spazio nell’armadio basta seguire questi consigli su come piegare pantaloni e jeans.”

Ma se non ce la sentiamo di costruire strutture fisse possiamo usare degli armadi o sistemi componibili. Così se un giorno volessimo cambiare la disposizione della camera sarà più facile spostare il tutto.

Ma una volta deciso come realizzarla si pone il problema di come inserirla al meglio nell’ambiente. Allora, ecco alcuni consigli utili per creare la cabina armadio dei sogni anche con poco spazio.

Una soluzione potrebbe essere quella di posizionarla sulla parete dietro il nostro letto matrimoniale. Disporla nel modo in cui preferiamo e dividerla dal resto della stanza con una grande testiera del letto. Lasciando abbastanza spazio da creare una sorta di corridoio. Installiamo un lampadario e uno specchio per completare il tutto.

Se non possiamo dedicare tutto quello spazio alla cabina, allora posizioniamo l’armadio all’entrata della camera. Rigorosamente senza ante per dare l’effetto cabina e utilizziamo la parete di fianco la porta. Sfrutteremo gli spazi in modo intelligente creando comunque una zona dedicata all’abbigliamento.

Un ulteriore consiglio

Per finire un ultimo metodo, utile soprattutto nelle camere dalla planimetria particolare o rettangolare. Sfruttiamo la parete più lunga disponendo mensole e telai tutti su un solo lato. Ma divideremo lo spazio dal resto della camera con un pannello in vetro. Oppure con delle bellissime assi in legno verticali che vanno dal soffitto a terra. Una sorta di separé o pannello divisorio per creare una suddivisione.

Ora non ci resta che prendere le misure e cominciare a spostare i mobili. E in un attimo potremo sentirci delle vere star con la nostra cabina armadio personale.

