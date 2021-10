Il mese di ottobre è praticamente il mese della zucca. Questo prodotto della terra in questo periodo viene utilizzato in mille modi. Cuciniamo un gustosissimo risotto alla zucca, una incredibile torta o ci prepariamo ad Halloween decorandola.

La più conosciuta è sicuramente la zucca gialla, dalla buccia arancione. Ed è proprio questa la zucca da usare se vogliamo creare il nostro “Jack-o’-lantern” intagliato e con tanto di candela. Questa tradizione anglosassone è ormai arrivata anche in Italia da diverso tempo. Ma non tutti sanno che in America c’è tutto un processo da seguire per scegliere la zucca perfetta.

Non è in America ma nel cuore d’Italia questo giardino incantato che conquisterà grandi e piccini

Praticamente in ogni cittadina degli Stati Uniti è pratica comune recarsi in giardini dedicati alla scelta delle zucche. Percorsi fatti di balle di paglia, decorazioni e distese di zucche. Una scusa per raccogliere le zucche e far conoscere a grandi e piccini le meraviglie dell’autunno.

Nasce così in provincia di Caserta il Giardino delle Zucche. Si trova in un paesino chiamato Pignataro Maggiore e qui una famiglia italo-americana ha creato un autentico Pumpkin Patch. Un evento di origine statunitense e ricreato appositamente in Italia.

Un modo divertente per i bimbi di scegliere la zucca da decorare e passare una giornata all’aperto. Non solo, qui si possono degustare piatti indimenticabili tutti a base di zucca. Si può passeggiare nel campo e scattare foto davvero instagrammabili per far salire il numero dei follower. Tra fienili in stile country, panchine giganti e piramidi di zucca c’è da divertirsi.

La struttura ha anche una zona dedicata ai laboratori didattici, una serra e diversi animali. Ma anche un negozio in cui acquistare gadget e diverse varietà di zucca. Un modo diverso di passare una giornata autunnale all’insegna della scoperta di altre culture, ma divertendosi.

Come accedere

Per accedere alla struttura è necessario rispettare tutte le norme anti Covid vigenti e munirsi di biglietto. Il costo del biglietto varia in base al weekend o ai giorni infrasettimanali. L’accesso è consentito solo muniti di biglietto acquistabile online sul sito dedicato. Raggiungerlo è facile, il giardino si trova solo a circa 20 minuti di distanza da Caserta.

Ecco, quindi, che non è in America ma nel cuore d’Italia questo giardino incantato che conquisterà grandi e piccini. Se vogliamo passare una giornata autunnale diversa è questo il posto da visitare. Si tratta di un’esperienza a dir poco unica. E poi siamo pronti per festeggiare Halloween con decorazioni e biscotti originali.