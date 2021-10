Nonostante le ferie per molti siano terminate ormai da settimane, tante persone continuano ancora a sognare di poter staccare e concedersi qualche giorno fuori. D’altronde, viviamo in un Paese bellissimo e che regala paesaggi incredibili a pochi minuti da qualsiasi città.

Per questo motivo organizzare una fuga romantica o una gita fuori porta in famiglia non è difficile. Basta solamente volerlo fare e, soprattutto, sapere dove andare.

Dal mare ai borghi

L’Italia è senza dubbio uno dei Paesi più vari in termini di paesaggistica. Dal bellissimo mare del Sud alle montagne mozzafiato del Nord. In quanto viaggiatori abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta. Per non parlare poi dei meravigliosi borghi e paesini situati nel centro, incastonati tra le colline o arroccati su laghi fiabeschi. Proprio a questo proposito, nel prossimo paragrafo ne andremo a presentare uno veramente bellissimo. Non potrà che rivelarsi un’ottima scelta per un piccolo viaggio fuori porta.

Questo favoloso paesino arroccato sul lago Trasimeno sembra incantato e si visita in due giorni

Come dicevamo, l’Italia tutta nasconde veri e propri tesori paesaggistici. Difatti, abbiamo più volte scoperto e raccontato i luoghi più belli e nascosti del Paese. Dall’isola di Levanzo in Sicilia allo splendido borgo di Narni, la lista è lunga.

Oggi vogliamo parlare in particolare di un piccolo paesino nel centro Italia che, per chi non lo conosce, potrebbe rivelarsi una piacevolissima sorpresa. Stiamo parlando di Passignano, piccolo borgo arroccato sul lago Trasimeno, in Umbria. A soli trenta minuti da Perugia si trova questo splendido paesino, situato sulla sponda settentrionale del lago. Qui sono tante le attività che si possono fare, dalla visita alla rocca alla gita sul lago a bordo di un’imbarcazione.

A Passignano l’atmosfera fiabesca non la troveremo solamente tra i vicoli del paese o sulle rive del lago ma anche, e soprattutto, negli odori e nei sapori della cucina, che possiamo sperimentare nelle trattorie presenti nella zona. Passignano si presenta come l’opzione ideale per chi è alla ricerca di 48 ore di relax, lontano dal caos cittadino.

Qui, infatti, si potrà riprendere fiato immersi nella natura, nel silenzio e negli invitanti odori della cucina umbra. Come possiamo vedere si tratta di una visita in grado di trasmetterci tante emozioni. Oltre a regalarci, al tempo stesso, l’energia necessaria per ricominciare a riprendere gli impegni e la frenesia della quotidianità. Ecco, dunque, svelato come questo favoloso paesino arroccato sul lago Trasimeno sembra incantato e si visita in due giorni.