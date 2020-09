In un articolo precedente abbiamo visto come ottenere il bonus vacanze. Oggi invece ti mostro come procedere se vuoi dormire una notte gratis ad Arezzo.

Sfrutta la formula Extra time

Fino al 15 novembre chi prenota almeno una notte ad Arezzo riceve in omaggio un secondo pernottamento, oltre a uno sconto fino a 30 euro per gli spostamenti in taxi.

La formula Extra time regala un po’ di tempo in più per scoprire le bellezze del territorio: dall’enogastronomia all’arte – con gli affreschi di Piero della Francesca e Casa Vasari – dalle escursioni nella campagna toscana all’artigianato tipico delle botteghe.

Vuoi dormire una notte gratis ad Arezzo? Ecco come procedere

Aderire è semplicissimo. Basta compilare il form sul sito dedicato e riceverai il coupon. Puoi ricevere 2 tipi di soluzioni:

Se prenoti 2 notti riceverai in omaggio una notte extra, uno sconto per spostamenti in taxi o con NCC pari a 10 € (per corsa urbana) o 30 € (per corsa extraurbana),

uno sconto di € 100 per l’acquisto di un’esperienza,

uno sconto di € 100 per l’acquisto di biglietti per eventi e spettacoli.

Se prenoti 1 notte riceverai in omaggio:

una notte extra e uno sconto per spostamenti in taxi o con NCC pari a 10 € (per corsa urbana) o 30 € (per corsa extraurbana).

Quali strutture aderiscono all’iniziativa?

Sono davvero tante le strutture che aderiscono. Fra questo: Etrusco Arezzo Hotel, B&B Cameracaffè Centro, Patty’s Aparthotel Arezzo, San Lorentino House, Borgomaestro B&B, I Portici Boutique Hotel, Poggio Mendico Agriturismo, Agriturismo Il Castelluccio, Sette Note Guest House, Podere Fontanino

Puoi consultare la lista completa delle strutture aderenti sul sito.

A quali eventi potrò assistere?

La possibilità di acquistare i biglietti per eventi e spettacoli con uno sconto di € 100 è una grande opportunità. Considerando la grandissima quantità di eventi in programma nelle prossime settimane.