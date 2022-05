Le vacanze si avvicinano e, con esse, è purtroppo il momento di fare qualche conto. Dopo due anni di pandemia e con l’inflazione che galoppa, potersi permettere la classica casa al mare è diventato un lusso per pochi. Una volta, era quasi la normalità per una famiglia media italiana possedere una casa in una località di villeggiatura. Negli ultimi anni, complice il cambio di mentalità, la crisi economica degli ultimi decenni e il problema dei salari bassi, è diventato sempre più difficile per gli italiani poter acquistare un immobile.

È vero che il mercato immobiliare post pandemia è molto favorevole, ma è anche vero che i costi restano elevati e se la casa per le vacanze costa troppo come risolvere allora? Se si desidera ancora creare un piccolo nido per la famiglia vicino alla spiaggia? O, perché no, in una località di villeggiatura montuosa, o in periferia, dove la vita è più tranquilla e ci si può rifugiare nei weekend. Molti potrebbero avere il sogno di una piccola baita in legno, accogliente e calda, dove fare qualche settimana bianca in inverno. E se fosse possibile acquistare una casa con meno di 10.000 euro? Non una catapecchia, ma una vera piccola casa con tutti i comfort. Pochi ci crederebbero, e pure questo sogno è già realtà.

Se la casa per le vacanze costa troppo per avere il proprio angolo di paradiso bastano meno di 10.000 euro

C’è un’azienda italiana che ha prodotto esattamente quanto promesso nella prima parte di questo articolo. Finalmente, anche l’Italia entra nel mercato delle Tiny house, ovvero le mini case. Oltre oceano è già una mania: con meno soldi di un’auto si può acquistare una piccola baita accogliente, calda e bellissima. Certo, si parla di dimensioni molto ridotte: circa 12 metri quadri in cui però entra tutto comodamente, grazie a una sapiente organizzazione degli spazi.

Grandi infissi e tetto spiovente rendono questa struttura solida e ben costruita, oltreché molto luminosa. La struttura è fatta interamente in legno, trattato per essere duraturo e resistente. Ciò che davvero stupisce e lascia increduli è il prezzo: circa 8.000 euro. Questa mini casa è dotata perfino di una veranda spaziosa dove trascorrere le calde serate estive. Tutto ciò che serve e un terreno dove poterla edificare, ma grazie al suo principio di funzionamento non servono neanche le fondamenta. Davvero un’idea rivoluzionaria per avere il proprio angolo di paradiso ovunque, a un prezzo che sembra uno scherzo.

