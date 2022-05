La discesa delle quotazioni Visibilia Editore continua ininterrotta. I livelli dove potrebbe fermarsi

Dopo che qualche settimana fa il titolo aveva dato un forte segnale rialzista (Le azioni Visibilia Editore sono pronte per una ripartenza al rialzo?), è ripreso senza sosta il ribasso in corso ormai da anni. Quindi, la discesa delle quotazioni Visibilia Editore continua ininterrotta.

Per capire il contesto all’interno del quale si muove il titolo riportiamo alcuni dati che non necessitano di molti commenti:

nell’ultimo anno la perdita è stata dell’89,6%;

negli ultimi tre anni la perdita è stata del 99,5%;

negli ultimi cinque anni la perdita è stata del 99,9%.

A questo punto, o la settimana in corso rompe al rialzo la resistenza in area 1,442 euro, creando così le basi per un rialzo che potrebbe estendersi fino in area 6,10 euro. Oppure si continuerà al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura. Poiché la massima estensione ribassista in area 0,03 euro è veramente poco probabile, un ruolo molto importante potrebbe essere giocato dal supporto in area 0,6603 euro. Prestare molta attenzione.

Avvertenza

Prima di concludere c’è un’importante osservazione da fare. A oggi la capitalizzazione di Visibilia Editore è poco più di 200.000 euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitali investiti. Basti pensare che il controvalore medio giornaliero scambiato sul titolo è inferiore ai 10.000 euro.

Nelle ultime settimane, però, dopo avere assistito a un rinnovato interesse per il titolo, tanto che il volume degli scambi erano quasi decuplicati, tutto è rientrato nella normalità

Gli scambi ridotti si traducono in una forte volatilità del titolo. Basti pensare che negli ultimi 3 mesi è stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente del +/- 11% a settimana.

Nonostante la ridotta capitalizzazione e la forte volatilità notiamo che sul titolo gli scambi sono abbastanza costanti. Mediamente, infatti, anche se in aumento negli ultimi mesi, la probabilità che non ci siano scambi su Visibilia Editore è di poco inferiore al 5%.

La discesa delle quotazioni Visibilia Editore continua ininterrotta. I livelli dove potrebbe fermarsi secondo l’analisi grafica

Il titolo Visibilia Editore (MIL:VE) ha chiuso la seduta dell’8 aprile a quota 1,39 euro, in ribasso del 2,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Settimana prossima potrebbe essere quella della riscossa per il Ftse Mib Future