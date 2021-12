Le occasioni mondane si susseguono vorticosamente in questi giorni di fine anno e ci spingono a sfoggiare un look diverso dal solito.

Come già anticipato, le feste sono l’occasione per brillare, lasciandosi per un momento alle spalle i dubbi e le preoccupazioni.

Abbiamo infatti già discusso delle tendenze secondo cui l’effetto “glow” sarà da privilegiare tanto nella manicure quanto negli accessori per capelli.

Se scegliamo un tripudio di punti luce per impreziosire le unghie e la chioma, meglio non calcare la mano con abiti paillettati in oro e argento.

Questi look precedentemente suggeriti sono comunque perfetti per fare un figurone senza cadere nell’eccesso.

Per quanto riguarda il soprabito, invece, questo capo invernale è l’alternativa di tendenza al classico cappotto per apparire eleganti e anche giovanili senza spendere troppo.

La pelliccia ecologica: calda, eco friendly ed economica

Per chi ancora non lo sapesse, tra i protagonisti della stagione fredda troviamo lei, la pelliccia ecologica, promossa a pieni voti da star e stilisti.

Eco friendly, alla moda e caldissima, è l’indumento giusto per combattere le temperature rigide senza rinunciare a un tocco glamour.

Da Gucci a Versace, passando per Michael Kors, sono numerose le celebri Maisons che non hanno esitato a presentarla in passerella.

Esistono poi naturalmente anche le versioni cheap, facilmente reperibili, ad esempio presso i punti vendita Zara.

Modelli e colori

Del resto, è un capo dal design assolutamente versatile e che si presta a colorarsi di un ampio ventaglio di sfumature.

Esempio eclatante è il modello accappatoio color curcuma sfoggiato dalla nota modella Irina Shaik per le strade di New York.

Qualora anche noi rimanessimo positivamente folgorate da un tale azzardo cromatico, ricordiamoci di improntare il restante outfit sul neutro total black.

Tuttavia, non è necessario imitare le pazzie vip, si può risultare attraenti e alla moda anche privilegiando la semplicità di forma e colore.

Abbinamenti per il look giorno

Per il look giorno, l’ideale potrebbe essere il modello cropped con cappuccio, caldo e confortevole, sui toni del panna.

Anche un paio di jeans, nella sua semplicità, non impedirà all’outfit di risultare chic.

Per la sera

Per la sera, invece, potremmo puntare su un pellicciotto nero con taglio modulato sulla media lunghezza, perfetto per nobilitare un outfit da festa.

Un vestito in maglia a coste e degli stivali di pelle, anche con tacco basso, sono le giuste mosse per completare la mise della serata.