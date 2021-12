Questi giorni di fine dicembre hanno portato molti di noi a stare sempre in cucina, sia per mangiare che per preparare. Uno dei cavalli di battaglia di queste feste sono sicuramente state le ricette di cibo fritto. Queste però hanno sicuramente contribuito a sporcare tutto con gli schizzi e con il fumo prodotto nel processo. Per questo oggi spieghiamo come pulire al meglio i fornelli con un ingrediente che tutti abbiamo in casa. Infatti, sgrassare la cappa della cucina e i filtri intasati da ore di fritture e olio in eccesso è semplice con questo rimedio naturale. Vediamo di che cosa si tratta e come possiamo fare per far tornare quest’area come nuova.

Stiamo parlando di uno dei metodi più classici impiegati per la pulizia della casa: il bicarbonato di sodio. Questa polvere è molto versatile e può essere facilmente utilizzata per rimuovere lo sporco anche dalle aree più ostinate. In questo caso si può usare in due modi: ad immersione o creando una pasta con cui sfregare la superficie. Nel primo caso è necessario rimuovere il filtro con più delicatezza possibile per evitare di farlo cadere rovinosamente sul piano cottura.

Infatti potrebbe sporcarlo o ancora peggio danneggiarlo. Una volta fatto appoggiare il filtro all’interno di un contenitore capiente: l’ideale potrebbe essere una vasca o un lavandino. A questo punto distribuire in maniera omogenea un’abbondante dose di bicarbonato. Versare poi dell’acqua bollente: questa dovrà completamente sommergere la griglia. Se questa in alcuni punti rimane scoperta è necessario girarla e garantire a tutte le parti un ammollo di 30 minuti. Una volta trascorso questo tempo dovrebbe essere possibile rimuovere l’unto manualmente con l’aiuto di un panno. Se necessario, ripetere l’operazione.

Il metodo alternativo

Un altro modo ugualmente efficace consiste nel creare una specie di pasta di bicarbonato. Basta quindi mettere quest’ultimo all’interno di una ciotolina e diluirlo solo con un cucchiaio di acqua. Dopo aver mescolato bene si otterrà un composto con una consistenza collosa e compatta. A questo punto basterà prenderne una piccola quantità e con un panno strofinarla energicamente sulla cappa e sul filtro. Basterà alla fine effettuare un risciacquo con l’acqua tiepida dopo averlo lasciato in posa per circa una decina di minuti.

