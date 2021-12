Altro che banale, è questo il taglio di tendenza per le feste perfetto a tutte le età

Nel vortice di impegni che affollano la nostra mente in questo periodo, non ci siamo quasi accorti che manca davvero poco al Natale.

Portare a termine tutte le incombenze elencate nella tabella di marcia sembra impossibile, ma abbiamo visto che queste app aiutano a organizzarsi senza dimenticare nulla.

Perse in un turbinio di fiocchi, ghirlande, regali e ricette rischiamo però di non riuscire a ritagliare del tempo per noi stesse. È pur vero che a Natale siamo in famiglia o tra amici, perciò la formalità generalmente non è contemplata. Tuttavia, sarebbe un vero peccato aver studiato tutto nei minimi dettagli per poi presentarci con una mise sciatta.

Abbiamo già parlato della manicure semplice ed elegante che sta spopolando, ottima da sfoggiare in questo periodo di festività.

Occupiamoci ora di un altro tasto solitamente dolente: l’acconciatura.

Il taglio medio

Stiamo parlando del taglio medio, all’apparenza scialbo e insignificante, ma in realtà estremamente versatile e raffinato.

Per valorizzarlo al meglio, scopriamo qualche tipo di pettinatura semplice da provare in questo periodo senza bisogno di andare dal parrucchiere.

Valorizzare coda bassa e chignon

Anche la più anonima coda bassa può vestirsi di eleganza quando è arricchita semplicemente da un fiocco: che sia rosso, oro o un più classico color crema.

Passiamo allo chignon, un grande classico a cui ricorriamo anche nella nostra quotidianità. Da sempre sofisticato e sinonimo di raffinatezza, è perfetto lasciato morbido, con ciuffi laterali a incorniciare il volto.

I must delle feste: scrunchie e dettagli preziosi

Possiamo impreziosirlo con elastici a punto luce o, perché no, con il vero protagonista di queste festività: lo scrunchie.

Questo elastico morbidissimo in seta o velluto si presta ad un sacco di acconciature, donando a ciascuna di esse un fascino retrò carico di dolcezza.

I fermagli brillantati si confermano il must della stagione, ma, in alternativa, anche un glitter gel può conferire ai capelli maggiore luminosità e carisma.

La mezza lunghezza, comunque consente di giocare molto bene anche sulla piega, spaziando da quelle più energiche e grintose a quelle bon ton.

Il bob lungo e pari si candida tra i migliori tagli per le over 40: se abbinato poi ad una frangetta sfilata, l’effetto anti age è assicurato.