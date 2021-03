Il mondo della cura e della bellezza del corpo è ricco di trattamenti studiati per risolvere precise esigenze e inestetismi vari. Tali prodotti variano per profumi, consistenze e benefici e spetta solo a chi li applica scegliere quelli che più fanno al caso proprio.

La Redazione Beauty di ProiezionidiBorsa mostra come preparare un perfetto burro corpo per risolvere vari problemi. In particolar modo, questo burro per il corpo è perfetto per pelli segnate dal tempo e poco elastiche. Ecco come prepararlo comodamente a casa e i principali benefici degli ingredienti in esso contenuti.

La composizione

Preparare i prodotti per la bellezza di viso e corpo in modo autonomo ha moltissimi vantaggi. Primo fra tutti la possibilità d’impiegare solo gli ingredienti ritenuti benefici, oltre a un consistente risparmio economico.

A meno che problematiche persistenti non richiedano l’utilizzo di prodotti commerciali, questo burro corpo è la soluzione casalinga per avere una pelle perfetta.

Al suo interno, componenti oleose come il burro di cocco, quello di karité o l’olio d’oliva nutrono la pelle e la rendono più elastica. L’aggiunta di oli essenziali rende l’aroma perfetto anche all’olfatto.

Ecco quali ingredienti montare per ottenere la consistenza di un burro vero e proprio. Non ci sono dosi precise e l’unica accortezza è usarli tutti in parti uguali.

Gli ingredienti

Olio d’oliva;

burro di karité;

olio (o burro) di cocco;

burro di cacao.

A freddo

Qualche goccia di olio essenziale preferito.

Il procedimento

Questo burro per il corpo è perfetto per pelli segnate dal tempo e poco elastiche grazie all’azione combinata di questi prodotti. Scioglierli tutti in eguale quantità a bagnomaria e a fuoco medio.

Solo gli oli essenziali andranno aggiunti dopo il raffreddamento, lontano dal fuoco.

Dopo che tutto sarà tiepido, inserire in freezer per una decina di minuti e montare con lo sbattitore elettrico. La consistenza deve essere proprio quella di un burro soffice.

Se così non fosse, consigliamo di riposizionare la ciotola in congelatore e riprovare dopo altri dieci minuti e fino a consistenza desiderata.

Applicazione e conservazione

Una volta pronto, bisognerà conservare il burro corpo in un piccolo barattolo in vetro e dotato di tappo. Se ben conservata, questa coccola di bellezza dura anche per mesi.

Per l’applicazione consigliamo, invece, di prelevare circa una noce di burro corpo e di stenderla nell’area desiderata con movimenti circolatori e fino ad assorbimento completo. Essa conferirà alla pelle idratazione e maggiore elasticità.