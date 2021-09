I borghi italiani sono davvero uno spettacolo unico e raro. Questi piccoli gioielli che sorgono nel Bel Paese, infatti, hanno un potere inimmaginabile di catturare il cuore di chiunque. Visitarli tutti può essere complicato, questo è vero. Ma un passo alla volta potremmo riuscirci. Basta sapere da dove partire. Ne avevamo già indicati alcuni nel nostro articolo “Questi 3 borghi meravigliosi molto vicini tra loro hanno conquistato l’occhio e il cuore di chiunque e faranno innamorare anche noi”. E, inoltre, ne avevamo indicato un altro davvero interessante in “Su uno sperone di roccia ecco un borgo affascinante, suggestivo e ricco di bellezza”. Ma le meraviglie italiane non sono di certo finite qui. Infatti, oggi vogliamo consigliare un altro luogo che sicuramente ci farà vivere un fine settimana indimenticabile.

Questo borgo meraviglioso ci avvolgerà con il suo fascino e la sua atmosfera unica e intramontabile

Questa volta andiamo in Basilicata. Nella terra del ponte tibetano più lungo del mondo, potremo rimanere decisamente sorpresi. Questa regione, infatti, ha un qualcosa di magico e inspiegabile che catturerebbe l’attenzione di chiunque. E tra le sue bellezze, a poco più di 750 metri sopra il livello di mare, potremmo imbatterci in un vero e proprio gioiellino. Si tratta di Corleto Perticara, un piccolo paese lucano contornato da natura e storia. Questo borgo meraviglioso ci avvolgerà con il suo fascino e la sua atmosfera unica e intramontabile. Si tratta di un luogo, nella provincia di Matera, che ospita delle case davvero caratteristiche e particolari e delle Chiese che potrebbero interessare i più appassionati senza alcuna ombra di dubbio.

Corleto Perticara, ecco cosa possiamo visitare e come possiamo trascorrere il tempo nel borgo lucano

Ammiriamo come prima cosa il paesaggio che contorna il borgo. Le sorgenti d’acqua, le montagne imponenti, il bosco di Sant’Elia. Tutto questo aiuta a creare un’atmosfera che difficilmente dimenticheremo. E ora addentriamoci nel paesino e spiamone con attenzione i vicoli e gli angoli. Noteremo come Corleto Perticara grida storia da tutti i pori. E, se dovessimo essere interessati, sarà proprio qui che potremo ammirare le rovine del castello feudale di un tempo che ancora, imponenti, sorgono nel centro storico. Successivamente, potremo vedere Piazza Plebiscito, luogo principale di incontro e socialità. Ma la vera specialità di Corleto si racchiude sicuramente nelle sue Chiese sparse per il borgo. Partendo dalla Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, potremo passare alla Cappella di Santa Domenica e alla Chiesa Nuova di Sant’Antonio.

