Alcuni luoghi sono davvero particolari e lascerebbero chiunque a bocca aperta. In Italia, infatti, abbiamo la possibilità di visitare città e paesi meravigliosi, con una storia unica e rara. Ma alcuni sono ancora più intriganti di altri. Infatti, ci sono alcuni borghi definiti “fantasma”, abbandonanti da anni, che suscitano un fascino come mai. Ma, al tempo stesso, possono essere pericolosi da visitare, come quello di cui vogliamo parlare oggi.

Un borgo tra sogno e realtà che catturerebbe chiunque con la sua atmosfera unica

Il borgo fantasma che presentiamo oggi è Alianello, una frazione di Aliano, distrutto in buona parte da un terremoto di metà 1800. Le rovine, le case diroccate e le strade piene di buche rendono questo luogo affascinante ma al tempo stesso davvero tenebroso. Un altro sisma, poi, ha costretto molti abitanti a lasciare definitivamente il proprio luogo d’origine e a trasferirsi nelle zone limitrofe. Questo borgo, però, è davvero speciale e visitandolo si può avvertire la sua storia come un’ondata che arriva in pieno viso.

Il borgo fantasma di Alianello e il suo fascino inimitabile che lascerebbe a bocca aperta

Il fascino del passato di Alianello è davvero tangibile e lo si può percepire con facilità. Il borgo sembra rimasto immobile ormai da anni, senza segni di vita. Le strutture in legno ormai completamente rovinate, le strade impraticabili e le case abbandonate, purtroppo, rendono inagibile la zona. Dunque, è assolutamente sconsigliato andare a visitare questo posto. Infatti, potrebbero esserci conseguenze davvero spiacevoli a cui nessuno vorrebbe andare incontro. E per questo, nel titolo, viene usato il condizionale. Perché sicuramente, se potessimo visitare questo borgo, ne rimarremmo innamorati. Ma in questi casi non bisogna assolutamente rischiare ed è meglio scegliere altre mete. Al tempo stesso è giusto, a volte, ricordare i luoghi del passato e raccontare la loro storia.

E per questo motivo abbiamo parlato di un borgo tra sogno e realtà che catturerebbe chiunque la sua atmosfera unica. Non potendo apprezzare questa bellezza unica della Basilicata che ci lascerebbe letteralmente di stucco, data la sua pericolosità, potremo comunque apprezzare altri luoghi della regione, potremo anche vedere altri luoghi fantastici. Nel nostro precedente articolo “Su uno sperone di roccia ecco un borgo affascinante, suggestivo e ricco di bellezza” ne abbiamo descritto dettagliatamente un altro che ci farà letteralmente innamorare. Questa regione, infatti, è davvero ricca di sorprese e non aspetta altro che essere scoperta!