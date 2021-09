Vespe, zanzare, scarafaggi ed altri insetti sono alcuni fra i più indesiderati ospiti nelle nostre case. Ancor più durante questo periodo dell’anno la presenza di questi animaletti è sempre più comune. Non sono però in molti a sapere che esistono dei rimedi della nonna semplici ed efficaci per aiutarci ad eliminare questi antipatici visitatori. Vediamo allora insieme come non avere mai più vespe e zanzare per casa grazie a queste due geniali trappole fai-da-te.

Un metodo semplice per liberarsi delle vespe

Le vespe sono tra gli insetti volanti più temuti in assoluto: aggressive e veloci, possono provocare con la loro puntura un fortissimo dolore e anche problemi molto più gravi a chi ne è allergico.

Se, allora, ne notiamo un’eccessiva presenza in giardino o nei pressi dell’abitazione, probabilmente ci troveremo vicino ad un nido. In questo caso, il rimedio più semplice sarà quello di costruire una pratica ed economica trappola fai-da-te.

Avremo bisogno di una bottiglia di plastica, del nastro adesivo, dell’olio da cucina, un succo di frutta e giusto un poco di spago. Prendiamo la bottiglia e tagliamone la parte superiore, cospargiamo di olio l’interno di quella inferiore e riempiamo il fondo con del succo di frutta. Una volta fatto questo, capovolgiamo la parte superiore della bottiglia e inseriamola al contrario, fermando il tutto con del nastro adesivo.

Le vespe potranno allora entrare nella bottiglia, attirate dallo zucchero del succo di frutta, senza però poterne più uscire. Infatti, una volta che si saranno bagnate le ali, scalare le pareti sarà davvero impossibile per via dell’olio, intrappolandole quindi definitivamente. Infine, utilizzeremo lo spago, facendo dei buchi sui lati della bottiglia per appenderla su un ramo, lontana dalla portata di bambini ed animali.

Per quanto riguarda le zanzare invece utilizzeremo un sistema davvero molto simile. Dovremo semplicemente modificare l’esca della nostra trappola, useremo allora una soluzione di zucchero, acqua e lievito secco.

Per creare la nostra soluzione mescoliamo lo zucchero con dell’acqua calda e aggiungiamo anche un po’ di lievito. Versiamo poi il tutto nella bottiglia e copriamo per bene con un paio di strati di pellicola trasparente. Il vero trucco sarà far riposare la nostra esca in un luogo caldo e umido per almeno una settimana: durante questo intervallo di tempo il lievito potrà fermentare e diventare quindi un invito irresistibile per qualunque tipo di zanzara.

Il procedimento sarà poi lo stesso che per le vespe: preparata trappola ed esca, dovremo solo apprenderlo nel punto dove c’è la maggior presenza di zanzare.

Grazie a queste due trappole semplici ed economiche potremo finalmente dimenticarci di vespe e zanzare, per passare un’estate in tutta tranquillità.

