Questi 3 borghi meravigliosi molto vicini tra loro hanno conquistato l’occhio e il cuore di chiunque e faranno innamorare anche noi

Quest’estate avremo l’opportunità di visitare alcuni bellissimi posti dell’Italia. Ma la scelta è talmente ampia che a volte è difficile definire una meta che possa davvero travolgerci e convincerci. Questo Paese, infatti, è così ricco di meraviglie che decidere quale vedere può diventare complicato. Ma proprio per questo motivo, oggi, vogliamo dare qualche consiglio utile. Infatti, questi 3 borghi meravigliosi molto vicini tra loro hanno conquistato l’occhio e il cuore di chiunque e faranno di certo innamorare anche noi. La regione che li ospita è l’affascinante Basilicata.

Guardia Perticara

Facciamoci catturare dai vicoli e dalle piccole strade di Guardia Perticara. A pieno titolo si può annoverare tra i borghi più belli del nostro Paese. Questo luogo ha davvero un fascino invidiabile. Il fatto che abbia delle case di pietra, infatti, lo rende unico nel suo genere. Inoltre, è proprio qui che sono ambientate alcune scene di “Cristo si è fermato ad Eboli” di Carlo Levi. Questo borgo antico non potrà che regalarci delle giornate magiche, tra le rovine e la storia che lo caratterizzano.

Pietrapertosa

Le Dolomiti Lucane all’orizzonte e le case medievali intorno. Ecco davanti ai nostri occhi Pietrapetrosa. Questo borgo medievale, con case unifamiliari che si dispongono sulle discese come piccole mattonelle, ha davvero dell’incredibile. Ci incanterà il paesaggio, il Castello che lo sovrasta, i vicoli. Insomma, non c’è nulla che potrebbe infastidire o non far innamorare qualcuno di questo luogo.

Rivello

L’armonia regna sovrana in questo piccolo borgo lucano. Rivello ha una vista mozzafiato, offre la valle della Noce e il monte Sirino a chiunque lo visiti. Gli edifici, le architetture e i palazzi nobili e antichi rendono questo luogo davvero magico. Avremo l’impressione di essere in un’altra dimensione per qualche ora, dimenticandoci di tutto il resto.

